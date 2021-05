Poco M3 Pro 5G officieel, met dubbele simkaart en 90Hz-display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na verschillende lekken is de Poco M3 Pro 5G officieel aangekondigd.

Het is de eerste telefoon van het merk die een Meditek Dimensity-chipset gebruikt - de Dimensity 700. Deze bestaat uit een 2,2 GHz octa-core processor, Mail-G57 GPU en een geïntegreerd 5G-modem.

Het is dual SIM en heeft een focus op energie-efficiëntie.

De handset wordt geleverd met een 6,5-inch FHD + -scherm met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz en een geperforeerde camera bovenaan in het midden.

De achterkant bevat een drievoudige camera-eenheid, met een 48 megapixel hoofdcamera, 2 megapixel macro en 2 megapixel dieptesensor.

Er zit een batterij van 5000 mAh in, die na één keer opladen maximaal twee dagen stroom kan leveren. Snel opladen van 18 W wordt ondersteund, met een oplader van 22,5 W in de doos.

De Poco M3 Pro 5G zal wereldwijd verkrijgbaar zijn in twee varianten: een met 4 GB RAM en 64 GB opslag. De andere wordt geleverd met 6 GB RAM en 128 GB opslag.

Het zal in juni beschikbaar zijn in het VK, in de kleuren Poco geel, power black en cool blue. De prijs is nog niet bekendgemaakt.

"We zijn erg blij om te delen dat Poco vanaf mei 2021 in totaal meer dan 17 miljoen leveringen heeft behaald sinds de lancering van Poco F1 in 2018. Alleen al voor Poco M3 heeft de totale wereldwijde levering meer dan drie miljoen exemplaren opgeleverd sinds de lancering in november vorig jaar. We hebben niet alleen een enorme groei gerealiseerd in termen van verzending, maar onze fanbase is ook snel gegroeid, ”zei Kevin Qiu, hoofd van Poco Global.

Geschreven door Rik Henderson.