Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een Xiaomi-octrooi is verleend voor een telefooncamera onder het display, met een verschil: hij doet ook dienst als de achteruitrijcamera door te draaien.

De Chinese telefoonfirma diende het patent in februari 2020 in, waarna de documentatie in april van dit jaar werd gepubliceerd. Het beschrijft een flip-camera die draait in een toekomstige Xiaomi- telefoon om zowel voor selfies als achterfotografie te werken.

Gevonden en vervolgens weergegeven door LetsGoDigital , is het concept behoorlijk ingenieus en kan het verschillende implicaties hebben.

Ten eerste, door dezelfde camera-eenheid te gebruiken maar te draaien of om te draaien, betekent dit dat u technisch dezelfde sensor kunt gebruiken voor het maken van fotos zowel voor als achter. Andere telefoons maken dit ook mogelijk, maar gebruiken meestal een mechanisch omklapsysteem dat zich aan de buitenkant van de telefoon bevindt.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 13 mei 2021

Het systeem dat in het patent van Xiaomi wordt gebruikt, lijkt te bestaan uit een magnetische module om gemotoriseerde onderdelen te verminderen.

Het tweede grote voordeel van het hebben van een interne roterende camera (balk betekent dat het scherm ponsgatvrij kan blijven) is dat het theoretisch alle cameralenzen van achteren kan gebruiken. Een laser-autofocus wordt ook genoemd.

Under-display-cameras waren tot dusverre nogal teleurstellend als het gaat om beeldkwaliteit - niet in de laatste plaats omdat er een display is tussen de buitenwereld en de lens, zelfs als deze transparant is. Hopelijk werkt Xiaomi echter aan een betere implementatie van zonale weergave, samen met de flip-technologie.

We houden je op de hoogte als we meer horen.

Geschreven door Rik Henderson.