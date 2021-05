Xiaomi is na een rechtszaak van de Amerikaanse zwarte lijst verwijderd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het Chinese bedrijf Xiaomi werd begin 2021 aan de Amerikaanse zwarte lijst toegevoegd, slechts enkele dagen voordat het presidentschap van Donald Trump eindigde, maar het lijkt erop dat er nu een deal is bereikt tussen het bedrijf en de Amerikaanse overheid.

Volgens Bloomberg hebben Xiaomi en de Amerikaanse regering een akkoord bereikt om de zwarte lijst van Trump opzij te zetten, wat de VS zou hebben verboden in het bedrijf te investeren. Huawei staat ook op de zwarte lijst, wat betekent dat het bijvoorbeeld geen Google-diensten kan aanbieden op zijn smartphones.

In januari 2021 wees het Amerikaanse ministerie van Defensie Xiaomi aan als "communistisch Chinees militair bedrijf", wat betekende dat het onderworpen was aan het uitvoerend bevel van Trump. Volgens het verbod moesten Amerikaanse investeerders hun belangen in de op de zwarte lijst geplaatste bedrijven tegen 11 november 2021 afstoten.

Xiaomi klaagde de Amerikaanse regering echter aan na de aanwijzing en Bloomberg meldde dat een aanvraag bij de Amerikaanse rechtbanken op 12 mei 2021 zegt dat het Amerikaanse ministerie van Defensie ermee heeft ingestemd dat een definitief bevel tot schrapping van de aanduiding "passend zou zijn".

De indiening zou ook zeggen: "De partijen zijn een pad voorwaarts overeengekomen om dit geschil op te lossen zonder dat er een betwiste briefing nodig is". Het vermeldt echter niet of er voorwaarden waren voor de verwijdering.

Bloomberg zei dat zowel de Amerikaanse regering als Xiaomi nieuwe voorwaarden opstellen en dat er vóór 20 mei 2021 een afzonderlijk gezamenlijk voorstel zal worden ingediend, dus we vermoeden dat we dan meer zullen leren.

Geschreven door Britta O'Boyle.