Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is iets moois, de Mi Mix Fold. En nu - na de lancering in China in maart van dit jaar - zou Xiaomi de opvouwbare telefoon naar de Europese kusten brengen. Spannende tijden.

Toen de Mi Mix Fold werd aangekondigd voor de Chinese markt, was de vraagprijs van ¥ 9.999 indrukwekkend - gelijk aan £ 1.099 / € 1.280. Maar hoe zit het met de echte prijs wanneer het op deze kusten wordt gelanceerd?

Een Twitter-lekster suggereert dat de prijs € 1.999 zal zijn in de variant met 16 GB RAM en 512 GB opslag. Dat is concurrerend gezien de Samsung Galaxy Z Fold 2 ongeveer dezelfde vraagprijs heeft.

[Xiaomiui Exclusive] #MiMixFold zal binnenkort beschikbaar zijn in Global Market.



De afbeelding van een bron waarvan we vertrouwd zijn, is als volgt: de prijs die we moeten betalen voor de versie met 16 GB RAM + 512 GB opslag is 1999 €.



Beschikbaar vanaf eind deze maand. pic.twitter.com/asqRpQuN3y - Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) 10 mei 2021

Xiaomis staat van dienst is de laatste tijd een beetje een achtbaan - de Mi 11 Lite 5G laat zien hoe goed hij betaalbare telefoons kan leveren; de Mi 11 Ultra laat echter zien hoe hij de bal kan laten vallen met de basis - maar de Mi Mix Fold, die al vele jaren in de maak is (het werd bevestigd op MWC in 2019 ), is hopelijk het apparaat om zijn output.

Het opvouwbare 8,01-inch AMOLED-scherm van het apparaat ziet er indrukwekkend uit, net als de resolutie van 2480 x 1860 (387ppi) en ondersteuning van zowel Dolby Vision- als HDR10 + -formaten met een hoog dynamisch bereik. Er is ook een secundair 6,52-inch AMOLED-display aan de achterkant, dat in feite de voorkant van het apparaat is in normaal telefoon-formaat.

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 12 mei 2021

Met een 5.000 mAh-batterij met snelladen en het hoogwaardige Qualcomm Snapdragon 888-platform waarop alles achter de schermen draait, zou de Mi Mix Fold een totale stormer kunnen zijn. Als, dat wil zeggen, de MIUI-softwareversie op het punt staat om er een volledig effectieve telefoon van te maken en opvouwbaar. We kijken er echt naar uit om deze uit te testen, dat is zeker, dus ga door met de bredere wereldwijde lancering!

Geschreven door Mike Lowe.