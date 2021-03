Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft officieel de Mi Mix Fold aangekondigd - zijn veel geruchten opvouwbare smartphone.

Het apparaat werd onthuld tijdens deel twee van het Mega Launch-evenement in maart en wordt geleverd met een opvouwbaar 8,01-inch naar binnen opvouwbaar AMOLED-scherm. Het heeft een pixelresolutie van 2480 x 1860 (387ppi) en ondersteunt Dolby Vision en HDR10 +.

Het heeft een secundair 6,52-inch AMOLED-display aan de achterkant, dat ook dienst doet als de voorkant van het apparaat. En er is een "vlaggenschipcamera aan de achterkant" met een 108-megapixel hoofdsensor. Er is ook een 8-megapixel-vloeistoflens die kan schakelen tussen 30x telefoto- en macromodi, plus een aparte 13-megapixel ultragroothoekcamera.

De eigen Surge C1-beeldverwerkingschip van Xiaomi is voor het eerst aan boord.

Er is geen camera op het centrale display.

Hij bevat een 5.000 mAh-accu met snelladen en de toestellen draaien op de Qualcomm Snapdragon 888-processor.

De Fold heeft een gepatenteerd scharnierontwerp dat is getest om 200.000 keer mee te gaan. Xiaomi beweert echter dat het na 1 miljoen keer gebruik nog steeds gemakkelijk kan worden geopend.

De 12 GB + 256 GB-versie kost 9.999 yuan (iets meer dan £ 1.100).

Een model van 12 GB + 512 GB zal ook beschikbaar zijn voor 10.999 yuan. Ten slotte zal een keramisch model met speciale editie 12.999 yuan kosten.

Britse prijzen en beschikbaarheid moeten nog worden aangekondigd.

Geschreven door Rik Henderson.