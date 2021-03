Xiaomi Mi Mix Fold-poster lekte vóór de onthulling van vandaag

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Chinese telefoonfabrikant Xiaomi organiseert vandaag zijn tweede Mega Launch-presentatie nadat de presentatie van gisteren was ingekort vanwege ziekte.

Het begint om 12.30 uur BST (Britse tijd) en we verwachten volledig dat de headliner de veel geruchten Mi Mix opvouwbare telefoon zal zijn. In feite zijn we er nu zeker van dat het zal verschijnen nadat een geloofwaardig lek heeft onthuld hoe het eruit ziet en wat de uiteindelijke naam is.

Een afbeelding van marketingmateriaal voor de Xiaomi Mi Mix Fold (niet Mi Mix 4, zoals eerder geruchten) verscheen op Weibo en het onthult verschillende belangrijke details.

Om te beginnen lijkt het veel op de Samsung Galaxy Fold - en Z Fold 2 natuurlijk.

Het scherm bevindt zich aan de binnenkant van het apparaat (in plaats van aan de achterkant, zoals sommige speculaties suggereren). Het wordt geleverd met een metalen scharnier. En de camerabobbel is behoorlijk significant.

Het interne scherm is volgens de poster 8,01 inch en werkt op de Qualcomm Snapdragon 888-processor - net zoals de Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro en Mi 11i aangekondigd tijdens Mega Launch 1.

Het kan natuurlijk een hokum en een Photoshop-klus zijn, maar het feit dat de originele Weibo-post sindsdien weer is verwijderd, geeft het een beetje meer geldigheid.

We zullen het later zeker weten.

Geschreven door Rik Henderson.