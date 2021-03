Xiaomi Mi 11 Pro aangekondigd naast de Ultra

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de Xiaomi Mi 11 Ultra- en Lite-telefoons heeft Xiaomi tijdens zijn Mega Launch-evenement op maandag een ander toestel in de Mi 11-familie aangekondigd.

Net als de Ultra wordt de Xiaomi Mi 11 Pro aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888-processor. Het wordt ook geleverd met maximaal 12 GB LPDDR5 RAM, 256 GB opslag en de nieuwste standaard voor Wi-Fi-connectiviteit - WiFi 6.

Het scherm is 6,81 inch en heeft een resolutie van 3200 x 1440 pixels en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz. De bemonsteringsfrequentie voor aanraken is 480 Hz, wat goed is voor gamen op het scherm.

Het ondersteunt zowel HDR10 + als Dolby Vision .

De voorkant van de handset heeft een punch-hole camera in de top legt, daarachter een 20-megapixel selfie-camera.

Er is een camera met drie lenzen aan de achterkant: 50 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel telefoto en 13 megapixel ultrabreed.

De telefoon kan tot 8K video opnemen met 24 fps. Het ondersteunt ook 4K60 met HDR10 + -opname (alleen HDR10 op 8K).

De batterij is 5000 mAh, met USB-C om op te laden. 67 W snel opladen is ingeschakeld voor zowel bedraad als draadloos.

De handset is dual-sim.

Pocket-lint kreeg te horen dat er momenteel geen plannen zijn om de XIaomi Mi 11 Pro in het VK uit te brengen. Het zal beschikbaar zijn in China vanaf 4999 yuan (ongeveer £ 550).

Geschreven door Rik Henderson.