(Pocket-lint) - Xiaomi heeft zijn nieuwste supervlaggenschip-telefoon onthuld tijdens de Mega Launch, en hij wordt geleverd met twee functies die hem onderscheiden van de concurrentie: een secundair scherm en belachelijk snel draadloos opladen.

De eerste daarvan - het secundaire scherm - is een klein paneeltje dat in dezelfde behuizing zit als de cameralenzen aan de achterkant. In stand-by kunt u de tijd, datum en batterijniveau zien; fungeert als een altijd-aan omgevingsdisplay.

Als het actief is, kun je het gebruiken als een kleine monitor voor het kadreren van selfies met de cameras aan de achterkant, waardoor fotos van betere kwaliteit worden gegarandeerd dan die van de kleine perforatorcamera aan de voorkant.

Dit kleine scherm zit naast een drievoudig lenssysteem dat Xiaomi beschrijft als drie "professionele" cameras.

De primaire camera maakt gebruik van de indrukwekkende, enorme 50 megapixel 1 / 1,12-inch Samsung GN2-sensor die in februari werd aangekondigd, terwijl de ultrabrede en 5x optische zoom periscoopcamera dezelfde 48-megapixel Sony IMX586-sensor gebruikt.

Wat video betreft, kan de telefoon een resolutie van 8K opnemen met 24 fps en - net als de iPhone 12 Pro - zowel Dolby Vision- als HDR10 + -compatibele opnamen maken.

Het display aan de voorkant is een echt vlaggenschippaneel met een diagonaal van 6,81 inch en een WQHD + -resolutie (3200x1440), vernieuwingsfrequenties van 120 Hz en een piekhelderheid tot 1700 nits.

Er zit ook genoeg pit in, met de Snapdragon 888-processor die de show draait naast 12 GB RAM en 256 GB opslag.

En om ervoor te zorgen dat hij de hele dag kan werken, is er een ruime batterij van 5000 mAh die gebruikmaakt van Xiaomis gepatenteerde snelle bedrade en draadloze oplading.

Hij kan beide kanten op opladen met snelheden van 67 W met behulp van de compatibele bekabelde of draadloze opladers. Dit betekent dat draadloos opladen net zo snel en gemakkelijk gaat als normaal opladen via de kabel. Het kan in slechts 38 minuten vollopen.

De telefoon is niet alleen van binnen eersteklas, maar ook van buiten eersteklas, met zijn keramische achterpaneel en IP68 water- en stofbestendigheid.

Het nieuwste vlaggenschip van Xiaomi zal eind april in het VK in de verkoop gaan en de prijzen zullen dichter bij de lancering worden aangekondigd.

Geschreven door Cam Bunton.