Xiaomi Mi 11 Lite 5G is een goed uitgeruste telefoon uit het middensegment van slechts 6,81 mm dik

(Pocket-lint) - Xiaomi brengt het slanke terug met de Mi 11 Lite 5G, die een dunne taille van 6,81 mm heeft, waardoor hij slanker is dan de meeste andere telefoons op de markt.

Door het ontwerp van Mi 11 te evolueren, heeft de Mi 11 Lite 5G meer te bieden dan de Lite-naam suggereerde. Dit is een goed uitgeruste middenklasse-handset, aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 780G , met 8 GB RAM en 128 GB opslag.

Ondanks de slanke constructie is er een 4250 mAh-batterij met 33 W opladen. Het is een beetje aan de kleine kant in vergelijking met dikkere rivalen, en dit is waarschijnlijk de afweging bij het kiezen van dit telefoonontwerp boven andere.

Er is een 6,55-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, ondersteunt HDR10 + en met een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz om soepel te scrollen. Het scherm is bekroond met Gorilla Glass 6.

Aan de achterkant van de telefoon bevindt zich een 64-megapixel-hoofdcamera, ondersteund door een ultrabrede camera en, net als de Mi 11, een telemacro-camera. Aan de voorkant zit een selfiecamera van 20 megapixels.

De vingerafdrukscanner bevindt zich aan de zijkant van de telefoon, die in verschillende kleuren verkrijgbaar is: zwart, mintgroen en geel.

De Xiaomi Mi 11 Lite is ontworpen om een jongere gebruiker aan te spreken, die stroom wil in een iets goedkopere handset en niet iets echt omvangrijks wil. De volledige prijs is nog niet bekendgemaakt, maar zal vanaf april beschikbaar zijn in het VK.

Er komt ook een 4G-versie van de handset, hoewel die niet beschikbaar zal zijn in het VK.

Het enige teleurstellende aan de Mi 11 Lite 5G is dat het naar verwachting zal worden gelanceerd met Android 10 in plaats van met de huidige Android 11 - zij het met MIUI 12 gelaagd over de top.

Geschreven door Chris Hall.