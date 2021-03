Xiaomi plaagt zijn eigen interne aangepaste processor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De megalancering van Xiaomi vindt vandaag , 29 maart plaats, en naast de aankondiging van een aantal nieuwe telefoons, bereidt het bedrijf zich ook voor op de onthulling van zijn eigen aangepaste processor.

In een poster-teaser op Weibo heeft het bedrijf aangekondigd dat (vrij vertaald) "een kleine zelfontwikkelde chip" zal worden getoond voordat het eindigt met "op 29 maart sprong mijn hart op".

Dit is waarschijnlijk een knipoog naar zijn eerste aangepaste processor uit 2017: de Surge S1.

Wat we niet weten, is waarvoor dit aangepaste silicium kan worden gebruikt. Momenteel worden zijn vlaggenschip-smartphones aangedreven door de beste Snapdragon-chipsets van Qualcomm.

Het is vermeldenswaard dat de Surge S1 in feite werd gebruikt in een smartphone: de Mi 5C die in 2017 werd gelanceerd met de processor erin. Maar sindsdien heeft Xiaomi het niet bijgewerkt.

Als het een nieuwe processor voor smartphones is, zou het Qualcomm een beetje een klap uitdelen, vooral als het werd gebruikt in een van de krachtigste vlaggenschepen van het bedrijf.

Het zou echter niet het enige megatechnologiebedrijf zijn dat zijn eigen platforms lanceert in plaats van op Qualcomm te vertrouwen. Huawei bouwt zijn telefoons natuurlijk al jaren op basis van zijn eigen Kirin-processors.

Evenzo heeft Samsung veel apparaten op zijn Exynos-platform draaien, terwijl - buiten Android - Apple al meer dan 10 jaar zijn eigen aangepaste A-serie processors gebruikt.

Afstappen van het beproefde Snapdragon-platform zou echter niet eenvoudig zijn, aangezien het intern ontwerpen en bouwen van processors duur en gecompliceerd is.

Vanwege dit - en zoals opgemerkt door Android Authority die het originele verhaal van Weibo deelde - zou het kunnen zijn dat het een processor met lager vermogen zal zijn voor zijn meer betaalbare apparaat, in plaats van een concurrent van de Snapdragon 888 die wordt gebruikt in Xiaomis Mi 11.

Wat de exacte details ook zijn, we zouden deze week het volledige plaatje moeten zien verschijnen, aangezien Xiaomi het platform samen met de Mi 11 Ultra en de nieuwe Mi Mix aankondigt tijdens zijn lanceringsevenement vandaag.

Geschreven door Cam Bunton.