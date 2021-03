Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi Mi Mix is al een paar jaar afwezig in de line-up van het bedrijf. Maar het lijkt erop dat het net in de pauze is geweest, want de volgende Mi Mix - met vroege geruchten die het de Mi Mix 4 Pro Max noemen - zou de eerste opvouwbare telefoon van het bedrijf zijn. Een meer actuele naamsuggestie is echter de Mi Mix Fold.

Dus wat kun je verwachten van de Xiaomi Mi Mix Fold? Hier zijn alle geruchten en informatie over deze opvouwbare telefoon samengevoegd in één functie voor uw leesplezier.

Het lanceringsevenement van 29 maart is bevestigd

Mi 11 Ultra wordt ook onthuld

We kunnen beginnen met een bevestiging: Xiaomi heeft een bevestigd lanceringsevenement op maandag 29 maart om 19.30 uur Chinese tijd (CST) - dat is 12.30 uur VK (BST) en 13.30 uur Europa (CEST).

Oorspronkelijk dacht men dat dit alleen voor de Mi 11 Ultra zou zijn, maar een nieuwe poster - zoals hierboven getoond - vermeldt duidelijk dat de Mix [komt] terug. Het lijkt er dus op dat de opvouwbare telefoon op die datum ook zal worden onthuld.

De naam staat echter nog ter discussie, omdat velen dachten dat het apparaat de Mi Mix 4 zou worden genoemd. We denken dat dit hoogst onwaarschijnlijk is, aangezien het cijfer vier pech heeft in China, aangezien de uitspraak in het Mandarijn dicht bij het woord voor dood ligt. Daarom lijkt Mi Mix Fold een veel logischer, haalbaardere naam.

Vroeg gerucht: extern opvouwbaar display

Nieuwere lekken: intern opvouwbaar display

Buitenpaneel: 6,4-inch AMOLED 120Hz verversingssnelheid QHD + resolutie

Binnenpaneel: Details TBC

Begin maart verscheen er een render met een opvouwbare telefoon met het scherm aan de buitenkant, net als het ontwerp van de Huawei Mate X2. De opwinding volgde, maar het leek een afleiding te zijn - aangezien de Mi Mix Fold nu naar verwachting een intern opvouwbaar display zal hebben, meer zoals de Samsung Galaxy Fold 2 .

Verschillende lekken - het meest opvallend van fotos gemaakt in het openbaar in China - laten zien dat vouwpaneel, kreukel en al, wordt gebruikt. Maar er is geen informatie over de exacte schaal van dit paneel, de resolutie of nog veel meer.

Andere geruchten suggereren dat het externe scherm, bij gebruik van de telefoon in opgevouwen vorm, een 6,4-inch AMOLED-paneel is met QHD + -resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz.

Qualcomm Snapdragon 888-platform, 12 GB / 16 GB RAM

4.500 mAh batterij, 67,1 W supersnel opladen

Wat betreft wat dit opvouwbare multi-scherm aandrijft: het wordt beschouwd als het allerbeste, met Qualcomms Snapdragon 888-platform als leider, compleet met 12 GB RAM (mogelijk 16 GB RAM als een optie, zoals het gerucht gaat).

Dat is veel vermogen, maar met veel schermen is het geen grote verrassing. Voor het beheer van deze schermen wordt gedacht dat Xiaomi MIUI 13 zal ingrijpen - dat is een volledige generatie voor op de huidige MIUI 12-software. We denken dat dat een beetje snel is en dat een MIUI 12-variant eigenlijk zal voorzien in de speciale functies van de opvouwbare telefoon.

Een meer concrete specificatie is de batterijcapaciteit, naar verluidt 4.500 mAh. Reken erop dat dit een split cell is, dus twee accus, want het 67,1 W opladen dat op 19 maart werd gecertificeerd suggereert dat supersnel opladen zeker aan de orde is.

Drievoudig camerasysteem achteraan: Hoofd: 50 megapixel (Sony IMX766) Groothoek: 48 MP 5x zoom: 48 MP

32-megapixel selfie-camera

De beste blik die we op de cameras hebben gehad, is een uitgelekt beeld dat duidelijk een driedubbele achtereenheid laat zien. Er wordt gedacht dat deze bestaan uit een 50-megapixel hoofd-, een 48-megapixel groothoeklens en een 48-megapixel 5x optische zoomlens.

Als we echter naar die camerabehuizing kijken, denken we dat de 5x periscoopzoomlens onwaarschijnlijk is - zon opstelling zou fysiek groter zijn en lastig in een ontwerp als dit te passen. Misschien is het in plaats daarvan een 2x zoomlens voor een portretlens.

Anders is er in dit stadium niet veel meer informatie. Het zou ook een beetje een verrassing zijn om Xiaomi te zien verschuiven van de veelgebruikte 108-megapixel-hoofdsensor, dus we denken dat er meer vragen dan antwoorden zijn op de camera-afdeling.

Hier is alles wat er tot nu toe is gebeurd.

Mix Coming Back zegt de promoposter

Dat is een snel opladen daar

Uitgelekte fotos pronken met de naam Mix

Opvouwbare Xiaomi-telefoon bespioneerd in het openbaar

Vroege renders tonen het kamerscherm aan de buitenkant

Een Xiaomi-manager suggereert dat er een nieuwe Mi Mix in de maak is, compleet met camera onder het scherm

Geschreven door Mike Lowe.