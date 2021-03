Xiaomi Mi Mix 4 opvouwbaar om op 29 maart te lanceren?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft bevestigd dat het zijn volgende Mi Mix-toestel op 29 maart zal lanceren, na weken van geruchten die al aangeven dat dit volgende model een opvouwbare telefoon zou kunnen zijn.

Het nieuws werd door Xiaomi gedeeld via zijn officiële account op de Chinese sociale mediasite Weibo. "Mix komt terug" is de riemlijn, voordat verdere details in de afbeelding duidelijk aangeven dat een nieuwe Mi Mix wordt getoond op dezelfde dag dat deze de Mi 11 Ultra zal onthullen .

Historisch gezien vertegenwoordigt de Mi Mix-reeks telefoons een innovatieve nieuwe richting, of dat nu betekent het bouwen van een van de eerste telefoons met praktisch geen rand rond het scherm, of - meer recentelijk - een telefoon met een scherm dat zich om het hele lichaam wikkelt.

Recente gelekte afbeeldingen tonen een telefoon met een Mix-logo op de achterkant, terwijl ook duidelijk een apparaat te zien is met een scharnier vergelijkbaar met opvouwbare telefoons van Samsung en Huawei.

Het enige waar we niet zeker van zijn, is de veronderstelde Mi Mix 4-naamgeving. We vermoeden dat hoewel geruchten en lekken het die naam hebben gegeven, het ons niet zou verbazen dat nummer nergens te zien is.

In feite staat in de uitgelekte afbeelding bovenaan deze pagina alleen Mix en niets anders. Dit kan te wijten zijn aan het feit dat nummer vier pech heeft in de Chinese cultuur.

Het zou ook niet het eerste bedrijf zijn dat de 4-naamgeving overslaat. OnePlus - als slechts één voorbeeld - ging rechtstreeks van zijn OnePlus 3T naar OnePlus 5 , er was geen 4.

We kennen nog steeds niet de volledige specificaties van de telefoon, maar gelukkig is er niet veel tijd voordat we erachter kwamen wat de volgende Mix in petto heeft.

Geschreven door Cam Bunton.