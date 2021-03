Black Shark 4 en 4 Pro-look om u een voorsprong op het gebied van mobiel gamen te geven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Naast de legioenen van recente gaming-telefoons is de Black Shark 4, afkomstig van het gamemerk van Xiaomi.

Het overzicht van de specificaties zal bekend zijn, maar Black Shark biedt zowel een reguliere als een Pro-editie aan, de eerste zit op de Qualcomm Snapdragon 870 en de laatste op de Qualcomm Snapdragon 888 .

De reguliere versie wordt ook geleverd met een 6 / 128GB-versie om de goedkoopste van de partij te zijn, anders zijn er 8 / 128GB, 12 / 128GB en 12 / 256GB versies van de Black Shark 4 en 8 / 256GB, 12 / 256GB en 16GB. / 512GB-versies van de Black Shark 4 Pro.

Een van de gamefuncties waardoor deze telefoons zich onderscheiden van andere, zijn de pop-up mechanische schouderknoppen. Deze zijn ontworpen om u een voorsprong te geven in games, waar sommige andere apparaten touch- of tap-schouderknoppen hebben.

Die knoppen kunnen ook worden toegewezen aan andere smartphonefuncties voor als je niet aan het gamen bent.

Het display is een 6,67-inch AMOLED met een verversingssnelheid van 144 Hz. Om een voorsprong op rivalen te krijgen, heeft de Black Shark 4 een aanraakfrequentie van 720 Hz, met als doel de vertraging te verminderen en u de overwinning te geven.

U kunt handmatig de gewenste vernieuwingsfrequentie selecteren, van 60, 90 of 120 Hz, afhankelijk van wat u doet. Niet alle games ondersteunen alle vernieuwingsfrequenties, vandaar het voordeel bij het kiezen van de native instellingen.

Er is een batterij van 4500 mAh, die 120 W bedraad opladen ondersteunt. Daarmee is de telefoon binnen 16 minuten gevuld, terwijl er een speciaal vloeistofkoelsysteem is om ervoor te zorgen dat je niet alles smelt. Xiaomi zegt dat er een koelingsboost van 30 procent is sinds de laatste editie van de telefoon.

Aan de achterkant bevindt zich een drievoudig camerasysteem, met een 64 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel ultrabreed en 5 megapixel macro.

Er zal een reeks accessoires beschikbaar zijn, waaronder een USB C-aangedreven koeler, met een LED-display om de temperatuur en RBG-verlichting weer te geven.

De Black Shark 4 wordt op 26 maart in China gelanceerd, gevolgd door een wereldwijde lancering wanneer internationale prijzen worden bevestigd. De startprijs van 2499RMB is minder dan £ / $ / € 400, maar we weten niet welke modellen wereldwijd beschikbaar zullen zijn.

Geschreven door Chris Hall.