Poco F3 wil de meest betaalbare vlaggenschiptelefoon zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Poco betradop 22 maart het podium om niet alleen zijn X3 Pro 4G-vlaggenschip aan te kondigen, maar ook dit, de Poco F3, die de plaats inneemt als de 5G-voorsprong van het bedrijf (en die Poco beschrijft als "een echt beest").

Poco X3 Pro vs F3: wat is het verschil?

Ondanks hun vergelijkbare namen lijkt de F3 echter in niets op de X3 Pro. Want de F3 is slanker en lichter - dankzij het verkleinen van de batterijcapaciteit - en verpakt in een ontwerp dat in onze ogen veel meer het vlaggenschip lijkt.

Onder de motorkap herbergt de F3 een Qualcomm Snapdragon 870, die hem hoog in de ranglijst plaatst als het op vermogen aankomt. Dit betekent natuurlijk ook 5G-connectiviteit, aangezien de X55-modem deel uitmaakt van dat platform - en iets wat de X3 Pro mist.

De F3 maakt gebruik van Samsungs E4-type AMOLED DotDisplay. Dat klinkt misschien als veel onzinnige marketing, maar dat E4-aspect betekent dat het veel helderder is dan je gemiddelde. Verwacht dus dat dit 6,67-inch paneel - compleet met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz - echt in het oog springt bij de levering.

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 22 maart 2021

Elders zijn er dubbele Dolby Atmos-luidsprekers, een drievoudige camera aan de achterzijde (48 megapixel hoofd; 8 megapixel breed; 5 megapixel telemacro) en aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner.

De Poco F3 zal, al die specificaties in overweging nemen, zeer redelijk geprijsd zijn. Hoe veel? Slechts € 349 voor de opslagoptie van 6 GB RAM en 128 GB. Dat is nogal verbazingwekkend.

Geschreven door Mike Lowe.