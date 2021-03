Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Poco X3 Pro is het eerste apparaat dat wordt gelanceerd met het Qualcomm Snapdragon 860-platform aan boord. Maar waarom maakt dat uit?

Simpel: de Snapdragon 860 is ontworpen om hoogwaardige prestaties te leveren (net als een 855+ van een paar jaar geleden) terwijl hij maximaal profiteert van 4G-connectiviteit - dus er zijn hier geen gevolgen voor de 5G-kosten.

Dat betekent een soepele werking van het 6,67-inch apparaat, dat een variabele vernieuwingsfrequentie tot 120 Hz ondersteunt. Het betekent ook een lagere prijs dan je zou betalen voor een 5G-compatibele handset, met het basisstation X3 Pro gepositioneerd op € 249 - of een early bird-prijs van slechts € 199 van 24 maart tot 1 april 2021.

Elders heeft de Poco X3 Pro een enorme batterij van 5.160 mAh, zodat hij lang mee kan gaan per oplaadbeurt. En er is ook 33 W opladen voor snelle herlaadbeurten. Er is ook een quad-camera-opstelling aan de achterkant, geleid door een 48-megapixel hoofdsensor.

Dit is echt Poco die pronkt met zijn gebruikelijke aantrekkingskracht: stroom leveren zonder bizarre prijzen. De X3 Pro is redelijk uitgebalanceerd qua specificaties - hij bevatte zelfs een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en microSD-uitbreiding - en die prijs is wat de grootste aantrekkingskracht zal hebben, als je op zoek bent naar een handset met alleen 4G / LTE. .

Geschreven door Mike Lowe.