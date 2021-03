Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vier Xiaomi-smartphones, waaronder de Mi 11 Ultra , Mi 11 Pro en de verwachte opvouwbare handset, de Mi Mix 4, zijn opgemerkt in een lijst die is gepost door de Chinese 3C-certificeringswebsite.

Consumentenelektronica vereist deze stap voordat ze in het land in de verkoop kunnen gaan, dus het is over het algemeen een teken dat ze op handen zijn.

De telefoons zijn verschenen onder de IDs M2102K1C, M2102K1AC, M2011J18C en M2103K19C, waarbij de laatste een momenteel onbekend Xiaomi- model is.

De meest interessante informatie die uit de lijst moet worden gehaald, is dat de Mi 11 Ultra, Pro en Mi Mix 4 elk 67,1 W snel opladen zullen hebben. De mystery-handset zal 22,5 W opladen.

Eerdere geruchten hebben gesuggereerd dat de Ultra een 6,81-inch 2560 x 1440 AMOLED-scherm zal hebben met een verversingssnelheid van 120 Hz.

Er wordt ook gezegd dat het wordt geleverd met een camerasysteem met drie lenzen.

De Mi Mix 4 zal naar verluidt een naar buiten uitklapbaar display hebben. Het kan ook de Mi Mi 4 Pro Max worden genoemd - een nogal langdradige naam die in recente geruchten is opgedoken.

De conventionele Xiaomi Mi 11 is al wereldwijd gelanceerd en zit "boordevol potentieel", zoals we in onze diepgaande evaluatie zeggen .

We brengen u meer op de andere telefoons zoals we die hebben.

Geschreven door Rik Henderson.