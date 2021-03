Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Poco lanceerde tijdens zijn evenement van 22 maart 2021 twee belangrijke apparaten: de Poco X3 Pro en de Poco F3. Laat de X en F echter niet langs je ogen glippen, want dit zijn twee verschillende apparaten - het is niet alleen een geval van Pro en niet.

Inderdaad, de X3 Pro is eigenlijk een beetje lichter qua specificatie in vergelijking met de F3, ondanks dat de laatste zichzelf niet hoeft te versieren met een Pro-appendage. Hier ziet u hoe de vlaggenschepen verschillen en welke het beste bij u passen.

X3 Pro: Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze

F3: Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue

Beide: aan de zijkant gemonteerde vingerafdrukscanner

X3 Pro: 165,3 x 76,8 x 9,4 mm / 215 g

F3: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm / 196 g

Alleen X3 Pro: 3,5 mm-aansluiting

Van het paar is de X3 Pro het grotere apparaat - en dat voel je zeker in de hand ( we hebben er een ter beoordeling ). Dat komt grotendeels door de batterijcapaciteit, die in de X3 Pro groter is dan in de F3.

Geen van beide handsets biedt een ingebouwde vingerafdrukscanner, omdat scanners aan de zijkant - die ook dienst doen als aan / uit-knop - steeds vaker de norm lijken te worden. Van het paar is het alleen de X3 Pro die een 3,5 mm koptelefoonaansluiting biedt - deze is alleen draadloos voor de F3.

X3 Pro: 6,67-inch DotDisplay-paneel FHD + resolutie 120Hz vernieuwen 450 neten

F3: 6,67-inch AMOLED DotDisplay-paneel (E4-type)

FHD + resolutie 120Hz vernieuwen 900 neten



Om te zeggen dat beide toestellen een 6,67-inch display hebben, is maar de helft van het verhaal. Omdat het scherm van de F3 een Samsung E4-paneel heeft, wat betekent dat het daardoor veel lichter is - en daarom, zoals je kunt zien in de bovenstaande afbeeldingen, wordt gezegd dat het twee keer zo helder is als de X3 Pro.

Beide bieden een verversingssnelheid van 120 Hz voor vloeiendheid, terwijl de resolutie Full HD + is - dus 2400 x 1080 pixels - voor een redelijke scherpte, zelfs als het voor geen van beide modellen het vlaggenschip QHD + is.

X3 Pro: Qualcomm Snapdragon 860-platform, alleen 4G / LTE

F3: Qualcomm Snapdragon 870-platform, geschikt voor 5G

X3 Pro: batterij van 5160 mAh, opladen van 33 W.

F3: 4520 mAh-batterij, 33 W opladen

Beide: 6 GB / 8 GB RAM-opties

De X3 Pro is de eerste handset die het Snapdragon 860-platform van Qualcomm aanbiedt. Dit is bijna identiek aan de 855+ van de laatste generatie - hetzelfde aantal cores, dezelfde kloksnelheid, dezelfde grafische weergave - maar zonder een X50-modem en daarom is het alleen 4G / LTE - geen 5G.

Dat is waar de F3 verschilt: hij heeft een Qualcomm Snapdragon 870-platform, dat niet alleen krachtiger is dan de 860 in elk opzicht - hogere kloksnelheid, meer grafisch potentieel - hij heeft ook de X55-modem voor 5G-connectiviteitsopties.

Zoals we eerder zeiden: de X3 Pro heeft de veel grotere batterij, maar het is ook de veel grotere handset. Hoe lang hij ook langer meegaat dan de F3 - vanwege de capaciteit, processorkeuze en 5G - we zouden toch elke keer de F3 nemen vanwege zijn meer verstandige schaal en gewicht.

X3 Pro: Quad-cameras achteraan: Hoofd: 48 megapixels, f / 1.79 diafragma, 1 / 2in sensorgrootte Groothoek (119 graden): 8 MP, f / 2.2 Macro: 2 MP, f / 2.4 Diepte: 2 MP, f / 2.4

F3: drievoudige cameras achteraan: Hoofd: 48 megapixels, f / 1.79 diafragma, 1 / 2in sensorgrootte Groothoek (119 graden): 8 MP, f / 2.2 Telemacro: 5 MP, f / 2.4, autofocus



Verrassend genoeg zijn er op geen van beide apparaten ultra-resolute cameras te vinden. We dachten dat Xiaomi de Poco-lijn zou kunnen voorzien van een 108-megapixel-hoofdcamera, zoals het heeft gedaan met de Redmi Note 10 Pro , maar de 48-megapixel-hoofdeenheid op zowel de X3 Pro als de F3 is nog steeds resoluut genoeg. Het is ook op beide apparaten hetzelfde.

Waar de twee producten verschillen, is het aantal cameras, maar het is hier minder, meer. De F3 levert een drievoudige camera-eenheid, met een groothoek- en telemacro-lens - die we eerder hebben gezien op de Xiaomi Mi 11 . Er is geen dieptesensor omdat deze gewoon niet nodig is. De X3 Pro is ondertussen eigenlijk minder pro: hij heeft dezelfde groothoeklens, plus een eenvoudige macrolens met lage resolutie en een onnodige dieptesensor om de cijfers te verzinnen.

X3 Pro: vanaf € 249, -

F3: vanaf € 349

Het is een kwestie van appels en peren vergelijken wanneer je de X3 Pro en F3 tegen elkaar plaatst. Van de twee is de F3 het duurdere apparaat - ondanks dat er geen Pro-appendage verschijnt - dankzij 5G-connectiviteit, grotere verwerkingskracht, een kleinere schaal en ontwerp, plus een helderder scherm en een verstandiger camera-opstelling.

Als je een langere batterijduur wilt, 5G niet kan schelen en op zoek bent naar een goedkopere handset, dan is de X3 Pro de aantrekkelijkere optie van het paar. Maar gezien hoe goed geprijsd de startprijs van de F3 is, zal het zeker moeilijk zijn om niet in de verleiding te komen.

