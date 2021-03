Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is veel gepraat over de komst van een Xiaomi-opvouwbare telefoon - van helemaal terug tot Mobile World Congress 2019 - en nu lijkt het duidelijk dat de Mi Mix-serie die opvouwbare taken op zich zal nemen dankzij nieuwe gelekte afbeeldingen .

De afbeeldingen, die op de Chinese sociale site Weibo verschenen, laten duidelijk een opvouwbaar apparaat zien met het Mix-logo op de achterkant en het scherm dat intern is ingekapseld in het ontwerp - net als de Samsung Galaxy Z Fold 2 .

Hoewel dat in strijd is met eerdere berichten over een Huawei Mate X-stijl opvouwbare telefoon met buitenscherm - zoals hier getoond, in deze weergaven - vermoeden we dat dit niet meer was dan een Xiaomi Mi Mix-prototype, misschien zelfs alleen een ventilatorweergave van buiten het bedrijf. .

Eerder in maart was het intern opvouwbare apparaat ook in het openbaar in China bespioneerd en onthulde het vouwscherm - kreukel en al - dus deze nieuwe afbeeldingen zouden daarmee overeenkomen.

De naam hangt echter nog steeds in de lucht. We hebben het gerucht gehoord dat deze opvouwbare Mi Mix 4 Pro wordt genoemd - maar aangezien de nummer vier pech heeft in de Chinese cultuur en de afbeeldingen nergens op het lichaam een nummer onthullen (dat we kunnen zien), vermoeden we het zal een andere, nog niet bevestigde naam dragen.

De volledige specificatie van de telefoon is nog niet bekend, maar met Xiaomi als een van de weinigen die zijn vlaggenschipserie pusht - meer recentelijk de Mi 11 - is de kans groot dat deze opvouwbare telefoon wereldwijd zal worden uitgebracht, wat een opwindend vooruitzicht is. inderdaad.

Geschreven door Mike Lowe.