(Pocket-lint) - Er is al lang sprake van een opvouwbare Xiaomi-telefoon - van ver terug tot Mobile World Congress in 2019 . Maar nu is er een echte Xiaomi-opvouwbare telefoon in de wereld bespioneerd, dus zou dit de volgende generatie Mi Mix kunnen zijn?

We zijn terughoudend om Mi Mix 4 te zeggen, omdat dat aantal pech heeft in China - de uitspraak is vergelijkbaar met dood als reden - en daarom wordt het bijna altijd omzeild. Dus Mi Mix 5, misschien?

Het is niet bevestigd dat Xiaomi de Mi Mix-lijn voor dit opvouwbare product zal gebruiken, maar aangezien de eerdere geschiedenis van de serie verkennend was: de Mi Mix 3 was een slider-telefoon, de Mi Mix 2 had een pop-upcamera, de originele Mi Mix snijd de ring voordat anderen het durfden - het is passend dat de volgende generatie Mi Mix de opvouwbare vormfactor zou aannemen.

Het nieuws was in het verleden echter enigszins tegenstrijdig. Praten over een Mi Mix 4 Pro toonde afbeeldingen van een opvouwbare telefoon met de schermen aan de buitenkant. De kiekjes die je bovenaan dit artikel ziet - originele bron Digital Chat Station op Chinese sociale mediasite Weibo - worden verondersteld van een Mi Mix Pro Max-model te zijn, wat aantoont dat het tabletachtige scherm van binnen is en uitgevouwen.

Het is een beetje een hoofdkrabber. Zoals we echter al aangaven, werkt Xiaomi al een aantal jaren aan dergelijke apparaten, dus het zou kunnen dat er meerdere iteraties zijn. En gezien de duidelijke dip in de vouw die zichtbaar is in het scherm van het bespioneerde apparaat, lijkt dit echt de best mogelijke oplossing als de Samsung Galaxy Z Fold 2 al in het wild is?

Omdat we ook in de coulissen wachten tot de Xiaomi Mi 11 Ultra verschijnt , vragen we ons af of Xiaomi zich opmaakt voor een grote presentatie van zijn volgende generatie kit, inclusief wat de volgende generatie Mi Mix 4 Pro zal worden Max, dat wil zeggen de langverwachte Xiaomi opvouwbare telefoon.

Geschreven door Mike Lowe.