Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi lanceerde het vlaggenschip Mi 11 eind 2020 in China, gevolgd door de wereldmarkt in februari 2021. Nu lijkt het klaar om de volgende stappen in de serie - de Mi 11 Pro en Mi 11 Ultra - na TENAA-certificering vrij te geven.

Niet dat de namen schaamteloos in de certificering worden vermeld. Voorlopig is het slechts het uiterlijk van de modelnummers M210K1AC en M2102K1C - maar dat is passend gezien het feit dat de Mi 11 die we hebben getest het modelnummer M2011K2G heeft.

Dus wat kun je verwachten van deze step-up handsets? Men denkt dat de Mi 11 Pro veel lijkt op de Mi 11 - in die zin dat hij een 6,81-inch OLED-scherm en een Qualcomm Snapdragon 888-processor heeft - maar met de camera-opstelling die is opgewaardeerd om een optische zoomlens toe te voegen.

De Mi 11 Ultra is de interessantere van het paar - die we afzonderlijk hebben behandeld in onze Ultra-geruchtenfunctie - omdat er naar verluidt een tweede scherm aan de achterkant in de camera-eenheid is om te helpen bij het maken van selfies. Dat is in aanvulling op de nieuwe Samsung GN2-sensor als hoofdcamera - hij is 50 megapixel, maar fysiek enorm, maar ziet het bedrijf het hoge cijfer van 108 megapixels laten vallen dat elders wordt gevonden - naast een 5x periscoopzoom en 48 megapixel ultrabreed .

De certificering onthult niet veel meer dan er al geruchten gaan, hoewel de aanwezigheid van TUV SUD suggereert dat er certificering van een kwaliteitsnorm zal zijn - misschien in het scherm? Alles zal binnenkort worden onthuld ...

Geschreven door Mike Lowe.