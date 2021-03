Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vandaag, 4 maart 2021, lanceerde Xiaomi zijn Redmi Note 10-serie aan de wereld. Op een verspringende, rommelige en ingewikkelde manier.

Het is jammer, want we gebruiken de Redmi Note 10 Pro al een week en, zoals betaalbare telefoons gaan, is het bloomin briljant. Zoals, echt, waarschijnlijk de beste telefoon in zijn prijsklasse - vandaar dat we zo lovend waren in onze recensie .

We wisten toen we deze telefoon gebruikten - nadat we hadden ingestemd met een embargo, wat betekende dat we de details tot 13:00 GMT vandaag niet konden bespreken - dat deze enkele uren eerder in India zou worden gelanceerd als de Redmi Note 10 Pro Max .

Dit betekent, ja, je raadt het al, dat er een Indiase marktversie van de Redmi Note 10 Pro is die, eh, iets minder max is? Blijkbaar: het laat het hoofdgebeurtenis van de 108 megapixel camera vallen voor een 64 megapixel camera.

Beste smartphones 2021: de beste mobiele telefoons die momenteel te koop zijn Door Chris Hall · 5 januari 2021 De beste smartphones die je momenteel kunt kopen, met het beste van iPhone en Samsung, Huawei en alles wat Android te bieden heeft

Redmi Note 10 vs 10S vs 10 Pro vs 10 Pro Max: wat is het verschil?

Prima, dat is logisch. Behalve, voor de wereldmarkt, krijgen we een Redmi Note 10S. Ja, "ten ess" (maar niet de sport). En nee, Apple iPhone, we vergeven het je nog steeds niet dat je dat ook een acceptabele naamgevingsconventie hebt gemaakt.

Het wordt echter nog verwarrender: de 10S zou gewoon de wereldwijde versie van de India 10 Pro moeten zijn, toch? Soort van. Alleen de 10S heeft natuurlijk een kleiner scherm, want waarom zou het niet?

Volg je nog steeds? Mooi zo. Wij ook niet.

Dat is wanneer de Redmi Note 10 5G in de mix wordt gegooid. Maar alleen voor de wereldwijde release, dus niet voor de Indiase markt. En, op basis van de verschillende afmetingen van deze telefoon, verschillende hardware - het is een MediaTek Dimensity 700- adopter voor de 5G-verbinding - en verschillende camera-instellingen, worstelen we om te zien hoe het überhaupt past om deel uit te maken van de Redmi Note 10-familie. Het is gewoon een ander apparaat, het hoort hier niet thuis.

Niet te vergeten natuurlijk dat er een Redmi Note 10 begraven ligt tussen deze massa handsets. Wat, als het kleinere model met een lager vermogen, logisch is - als je het kaf van alle anderen kunt doorsnijden.

Dus daar hebben we het: een totaal hondendiner van naamgeving, lanceringstijden en regionaliteit. Het helpt consumenten niet, dus we worstelen om echt te zien hoe het Xiaomi ook helpt. We hebben vaak gezinspeeld op het bedrijf dat namen presenteert die zijn modellen onderbieden - de Mi 10 Lite was bijvoorbeeld allesbehalve licht - en ik hoop dat het stopt.

Omdat er onder dit alles een schitterende telefoon is in de vorm van de Redmi Note 10 Pro - oh, wacht even, Redmi Note 10 Pro Max? - dat potentiële consumenten tijdens het kopen niet zo vaak op hun hoofd hoeven te krabben.

Geschreven door Mike Lowe.