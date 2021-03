Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na verschillende teasers is de Redmi Note 10-serie gelanceerd in India - bekroond door de topklasse Redmi Note 10 Pro Max.

De naam Max komt als een verrassing, maar de algemene specificaties van de telefoon niet. Met als kop een 6,67-inch AMOLED-scherm en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, een Qualcomm Snapdragon 732G-processor en een viervoudige camera aan de achterzijde met een 108-megapixel hoofdeenheid, het is de specificatie waarover al lang geruchten gingen.

Wat echter bijzonder aantrekkelijk is aan deze Redmi-line-up, is de prijs. Het Max-model begint vanaf ₹ 18.999 (£ 187 / € 217 / $ 260 door directe conversie in de markt op het moment van schrijven). Het is te koop vanaf 18 maart om 12.00 uur.

Verlaag een niveau naar de Redmi Note 10 Pro en, nou ja, het is bijna identiek aan de Max: behalve dat de 108-megapixelcamera in plaats daarvan wordt overgeschakeld naar een 64-megapixeleenheid. Dit model begint vanaf ₹ 15.999 (£ 158 / € 183 / $ 220). Deze is een dag eerder te koop, 17 maart.

Daaronder is er ook de basislijn Redmi Note 10 - maar dit is eigenlijk een heel andere telefoon. Het is om te beginnen kleiner met een 6,43-inch AMOLED-scherm, terwijl de hardware daalt naar een Qualcomm Snapdragon 678-platform - wat de quad-achteruitrijcamera zou verklaren voor een 48-megapixel hoofdunit. Dit is de goedkopere van de drie modellen, op ₹ 11.999 (£ 118 / € 137 / $ 165). En met het dag-tot-dag-aankoopthema, deze is beschikbaar vanaf 16 maart.

Wat bijzonder is, is dat we, terwijl we dit schrijven, nog steeds drie uur verwijderd zijn van de wereldwijde livestream voor lancering voor dezelfde familie van telefoons. Maar dat betekent dat we tegen het einde van vandaag - 4 maart 2021 - ook de echte Britse en Europese prijzen voor de Redmi Note 10-familie zullen kennen.

Geschreven door Mike Lowe.