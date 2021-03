Poco F3 komt naar India, het equivalent van Xiaomi Redmi K40

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt gezegd dat Poco klaar is om de Poco F3 te lanceren - en het kan eerder zijn dan je denkt. Waarom? Omdat de Redmi K40 ook net om de hoek staat van aankondiging - wat het Chinese equivalent is.

Het is meer dan een jaar geleden, in januari 2020, dat Poco het gesprek over zijn telefoons heftiger op gang bracht, wat suggereert dat er een Poco F2 zou komen . Dat bleek in plaats daarvan de Poco F2 Pro te zijn - die we halverwege hetzelfde jaar hebben beoordeeld.

Dit zou op zijn beurt kunnen duiden op het releaseplan van de Poco F3. Misschien zien we alleen een Poco F3 Pro (zoals gebaseerd op de Redmi K40 Pro), of misschien zien we een reeks apparaten lanceren.

Wat te verwachten. De Poco F3 zou gebouwd zijn rond hetzelfde Qualcomm Snapdragon 870-platform waarvan wordt gezegd dat het de Redmi K40 en Oppo Find X3 aandrijft. Dat plaatst het aan het roer van Pocos line-up, als het eerste model in het assortiment.

Er wordt gezegd dat het scherm een 6,67-inch AMOLED-paneel is met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, waarmee de specificaties worden afgestemd op wat wordt verwacht van de Redmi Note 10 - nog een ander vergelijkbaar, maar lager gespecificeerd, equivalent apparaat voor wereldwijde markeringen (en ook gemaakt door Xiaomi).

Op de cameras van verwacht je een trio aan de achterkant: een 48 megapixel hoofdsensor, een 8 megapixel ultragroothoeklens en een 5 megapixel macrolens.

Qua prijs is het op dit moment een raadsel. Maar de Poco F2 Pro werd gelanceerd op ₹ 40.790, dus we zouden vergelijkbaar verwachten voor een F3 Pro-model. Als er een instapmodel met een lagere specificatie is, verwacht dan dat dit dichter bij de richtprijs van $ 30.000 ligt.

Geschreven door Mike Lowe.