Redmi K40 wordt waarschijnlijk wereldwijd gelanceerd als Poco F3

(Pocket-lint) - Redmi heeft onlangs de K40-serie aangekondigd , een vlaggenschipapparaat van het betaalbare merk Xiaomi. De K40 is echter beperkt tot China - en bij de lancering zeiden we dat het waarschijnlijk een Poco-telefoon zal zijn wanneer deze wereldwijd wordt uitgebracht.

Dat lijkt inderdaad het geval te zijn, als de details van de FCC-certificering juist blijken te zijn.

Mukul Sharma, die een sterke reputatie heeft op het gebied van nauwkeurige lekken, heeft de details op Twitter gedeeld, waarbij hij het nieuwe Poco-telefoondetail bij de FCC liet zien en suggereerde dat de naam Poco F3 zal zijn.

Zoals ik eerder lekte, zal de Redmi K40 inderdaad als een POCO-apparaat op de wereldmarkt worden gelanceerd. Het heeft nu de FCC-certificering ontvangen en zal de POCO F3 worden genoemd. Wordt een 5G-apparaat.

Voel je vrij om te retweeten. #POCO # POCOF3 pic.twitter.com/ZGobilMYFj - Mukul Sharma (@stufflistings) 2 maart 2021

Poco profileert zichzelf als een fan-merk, biedt apparaten voor een prijs die moeilijk te verslaan is en focust op de essentie. Het is een submerk van Xiaomi, dat vasthoudt aan een paar kernapparaten en de verleiding vermijdt om een zo breed bereik te hebben als Redmi of Xiaomi zelf.

Welk model uit de Redmi K40-reeks we precies zullen krijgen, valt nog te bezien. Het standaardmodel wordt aangedreven door de Snapdragon 870 - een sub-vlaggenschipplatform - terwijl de K40 Pro en Pro + de Snapdragon 888 krijgen .

Anders zitten de belangrijkste verschillen in de camera, waarbij de K40-serie 108, 64 of 48 megapixel hoofdcameras biedt.

Wat we wel weten, is dat de nieuwe Poco-telefoon 5G zal zijn, dus er is genoeg om naar uit te kijken. Er wordt verwacht dat we ergens in april een aankondiging van Poco zullen zien.

Geschreven door Chris Hall.