Xiaomi Mi Mix 4 Pro zou een naar buiten opvouwbare telefoon kunnen zijn

(Pocket-lint) - Xiaomi bereidt naar verluidt zijn eerste opvouwbare smartphone voor, en er wordt beweerd dat het de Xiaomi Mi Mix 4 Pro zal worden genoemd en een scherm zal hebben dat zich rond de buitenkant van de telefoon wikkelt.

Dit zou het vergelijkbaar maken met de opvouwbare telefoons die tot nu toe zijn gelanceerd in de Huawei Mate X-serie , met één primair scherm dat overschakelt naar het normale smartphoneformaat wanneer de telefoon wordt dichtgeklapt.

De claim komt van displaymarktexpert Ross Young op Twitter:

We horen dat de aankomende Xiaomi foldable de Mi Mix 4 Pro Max mag heten. China Star is de leverancier van displays, niet SDC. SDC zal later dit jaar een opvouwbaar display bieden, dat iets groter zal zijn. - Ross Young (@DSCCRoss) 1 maart 2021

Historisch gezien was Xiaomis Mi Mix-reeks telefoons er om ons te laten zien wat er mogelijk is met een aantal experimentele doorbraaktechnologie.

De eerste Mi Mix was een van de eersten die een display gebruikte met super dunne randen, met een display dat helemaal naar de randen aan de linker- en rechterkant van de telefoon duwde, en ook naar de bovenkant van de telefoon.

Mi Mix 3 duwde dat verder, met behulp van een glijdend pop-upmechanisme voor de camera aan de voorkant, terwijl de Mi Mix Alpha een soort concepttelefoon was met een scherm dat zich om het hele lichaam van de telefoon wikkelde.

Het zou dan ook geen verrassing zijn om te zien dat Xiaomi dezelfde Mi Mix-bijnaam gebruikt om zijn eerste openbaar beschikbare opvouwbare telefoon te beschrijven.

We weten dat het ervaring heeft met het gebruik van flexibele displaypanelen, de Mi Mix Alpha was daar een voorbeeld van, hoewel het nooit echt een consumentenproduct is geworden.

We moeten nog zien of de opvouwbare, flexibele smartphonemarkt volwassen genoeg moet worden om alle fabrikanten erbij te betrekken.

Gezien het feit dat de telefoons vaak duur zijn en de software nog niet volledig geoptimaliseerd is voor de nieuwe schermformaten en vormen, kan het even duren voordat ze normaal worden.

Het hebben van een bedrijf als Xiaomi, dat baanbrekende technologie meestal terugbrengt tot meer betaalbare prijzen, zal dat alleen maar helpen.

Geschreven door Cam Bunton.