Redmi Note 10 heeft een 5 MP-macrolens

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We komen steeds meer te weten over de Redmi Note 10 naarmate de verwachte lanceringsdatum dichterbij komt en Xiaomi niet al te geheimzinnig is over de telefoon.

Om te beginnen weten we dat het in maart wordt gelanceerd, maar we krijgen ook gedetailleerdere informatie over enkele van de specificaties. De nieuwste versnapering komt van Manu Kumar Jain, Global VP bij Xiaomi, op Twitter:

Het beschrijft de 5 MP macrolens die de Note 10 zal opnemen als onderdeel van zijn quad-camera-array, en de voorbeeldopnamen die hij heeft opgenomen zien er inderdaad behoorlijk indrukwekkend uit, met een goede scherptediepte en scherpte.

Macrocameras zijn echter in toenemende mate een enigszins verdeeldheid in sommige camera-instellingen. We zijn niet de enigen die soms het gevoel hebben dat zij de lens zijn die waarschijnlijk niet wordt gebruikt door normale gebruikers. Toch heeft het geen nadeel om er een aan boord te hebben.

Minder officieel, ondertussen toont de headerafbeelding voor dit artikel een verder lek van de verpakking van de telefoon, gedeeld op Facebook . Het verklaart dat de Note 10 een AMOLED-scherm zal hebben, snel opladen van 33 W, een Snapdragon 678-processor en een hoofdcamera met een capaciteit van 48 MP. Aangezien in dit laatste deel ook een macrolens wordt genoemd, zien de fotos er redelijk echt uit.

Dat is een redelijk solide specificatielijst, maar we zullen moeten wachten op een officiële aankondiging om te zien of deze helemaal correct is. Gelukkig zou dat nog maar een paar weken moeten duren.

Geschreven door Max Freeman-Mills.