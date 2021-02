Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Redmi, de meer betaalbare arm van Xiaomi, heeft de verwachte Redmi K40-serie aangekondigd, bestaande uit de Redmi K40, K40 Pro en K40 Pro +.

De nieuwe familie omarmt de nieuwste Qualcomm-hardware, waarbij de Redmi K40 de nieuwe Snapdragon 870 krijgt , terwijl de K40 Pro en Pro + de Snapdragon 888 gebruiken .

Alle apparaten hebben hetzelfde scherm, een 6,67-inch AMOLED met een resolutie van 2400 x 1080 pixels. Het biedt een verversingssnelheid van 120 Hz, maar Redmi heeft de aanraakbemonstering opgevoerd tot 360 Hz voor een snellere respons op je vingers.

Het is ook een helder scherm met 1300 nits in de aanbieding en er is een sensor aan de voor- en achterkant van de telefoon om de automatische helderheid te regelen, waardoor een veel nauwkeuriger reactie op de omstandigheden wordt verkregen. Er is ook een omgevingskleurtemperatuursensor.

Alle toestellen hebben dezelfde afmetingen en hebben allemaal een 4520 mAh-batterij met 33 W oplaadondersteuning.

Er is echter veel verschil in de cameras. Hoewel ze allemaal dezelfde 20 megapixel camera aan de voorkant hebben en elk een drievoudige camera aan de achterkant, is er op elke telefoon een andere hoofdcamera.

De Redmi K40 Pro + krijgt een 108-megapixelsensor om Samsung te achtervolgen, terwijl de K40 Pro een 64-megapixelsensor heeft. Eindelijk heeft de Redmi K40 een 48 megapixel hoofdcamera.

Wanneer is Black Friday 2021? De beste Black Friday-deals voor de VS zijn hier Door Maggie Tillman · 25 februari 2021

Deze cameras worden ondersteund door een 8 megapixel ultrabrede camera en een 5 megapixel macro.

Er is een breed scala aan RAM- en opslagvarianten voor de verschillende modellen, wat leidt tot een reeks verschillende prijspunten, maar dit wordt gelanceerd in China en blijft mogelijk in China.

Er wordt gedacht dat de Redmi K40-serie zou kunnen worden gelanceerd onder het merk Poco, zoals het geval was met de Redmi K30. 91mobiles hebben op een IMDA-certificeringslijst ook ontdekt dat er een 5G Poco-telefoon binnenkomt, wat de wereldwijde variant van de Redmi K40 zou kunnen zijn.

Geschreven door Chris Hall.