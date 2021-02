Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gisteren onthulde Samsung een nieuwe 1,4 μm 50-megapixel camerasensor : de Isocell GN2. Het heeft het potentieel om een van de snelste te zijn als het gaat om autofocus en het lijkt erop dat Xiaomi een van de begunstigden zal zijn.

Ice Universe, online leaker en Samsung-specialist, beweert dat de Xiaomi Mi 11 Ultra een van, zo niet de, eerste telefoon zal zijn met de nieuwe technologie.

GN2 → Mi11 Ultra - Ice-universum (@UniverseIce) 23 februari 2021

Zijn tweet was simpel: "GN2 → Mi11 Ultra", stond er. En we hebben geen reden om eraan te twijfelen, aangezien het een regelmatig patroon van partnerschap tussen de twee bedrijven volgt.

Xiaomi-telefoons waren regelmatig een van de eersten die nieuwe Samsung-beeldsensoren gebruikten, waaronder de 108-megapixelmodule in de Mi Note 10.

Samsung heeft ook onthuld dat de GN2 al in massaproductie is, dus het is logisch dat zijn eerste verschijning in een op handen zijnde handset zal zijn.

Naast de hoofdcamera van 50 megapixels, zou de Xiaomi Mi 11 Ultra komen met 48 megapixel telefoto- en ultrabrede sensoren, die samen de drievoudige lenseenheid vormen.

Het gerucht gaat ook dat het wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 888-processor en een 6,81-inch 1440 x 3200-scherm zou kunnen hebben.

We hopen binnenkort meer over de handset te weten te komen.

