Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomis aankomende Redmi K40-lijn, die hoogstwaarschijnlijk een standaardmodel en een Pro-optie omvat, worden interessante handsets, met het Pro-model met een Snapdragon 888 in het hart, en nu hebben we nog een paar details om verder te gaan .

Redmi heeft zijn Weibo-pagina gebruikt om een hele reeks specificaties voor de aankomende telefoons aan te kondigen, wat onderweg veel vermoedens bevestigt. Deze omvatten het feit dat de K40-lijn 120Hz OLED-schermen zal verpakken om supersoepel gamen en scrollen te maken.

De speelhoek wordt verbeterd door de optie van accessoires zoals schouderknoppen die op de telefoon kunnen worden geklikt voor extra controle en meer flexibiliteit tijdens het spelen, zoals hierboven afgebeeld.

Dat scherm zal ook een dikke 6,67 inch groot zijn, dus het zou ook geweldig moeten zijn voor het bekijken van media. Het basismodel van de K40 zal blijkbaar een Snapdragon 870-chip hebben, hoewel die nog officieel moet worden bevestigd.

Hoewel de K40 Pro een SD888 zal hebben die de zaken tikkend houdt, zou het nog steeds een van de meer betaalbare manieren moeten zijn om die vlaggenschipchip op te halen - afhankelijk van hoe Redmi en Xiaomi besluiten om het internationaal uit te rollen.

Onze verwachting is dat het waarschijnlijk internationaal zal worden gelanceerd als de Redmi Note 10 Pro, hoewel dat uiteraard aan verandering onderhevig is. Hoewel de K40 deze maand in China zou moeten worden gelanceerd, hebben we ook niet zon duidelijke tijdlijn voor internationale beschikbaarheid.

Geschreven door Max Freeman-Mills.