(Pocket-lint) - Redmi, de off-shoot van Xiaomi, zal in de niet al te verre toekomst zijn vlaggenschipreeks uit 2021 lanceren - de Redmi Note 10 en Note 10 Pro.

Na officiële bevestiging van de lanceringsdatum, hier is wat we nog meer weten over de telefoons - van geruchten tot officiële bevestiging - allemaal verpakt op één plek.

Het lanceringsevenement van 4 maart 2021 is bevestigd

Eerder in februari bevestigde Xiaomis Global VP in een Tweet dat de Redmi Note 10 in maart zou worden gelanceerd - met bevestiging via de kanalen van Redmi dat het 4 maart zal zijn. De verwachting is dat de verkoopdatum binnenkort zal volgen, waarbij India het eerste land is met product.

Redmi Note 10, Note 10 Pro verwacht

Opmerking 10 Pro Max-variant mogelijk

Kleuren: blauw, zwart, brons

IP52-bescherming bevestigd

Vingerafdruk aan de zijkant

Zoals typerend voor de serie, verwachten we dat een Note 10 en Note 10 Pro samen zullen worden aangekondigd, maar er gaan ook geruchten dat naast dat paar een Note 10 Max zal worden aangekondigd. Dit was het geval met de Redmi Note 9-serie (die ook een 9S-model had - maar er is momenteel geen melding van een 10S).

Er is een officiële doos gelekt van de Note 10 Pro , dus dat model is een gegeven, met 91 mobiele telefoons die suggereren dat er drie kleurvarianten beschikbaar zullen zijn - hetzelfde als het drietal apparaten op de doos laat zien.

De officiële Xiaomi-site, waar de Redmi Note 10 wordt gepest voordat hij volledig wordt onthuld , bevestigt dat er Gorilla Glass-bescherming aan de voorkant zal zijn, samen met IP52-bescherming tegen stof en water - of dat nu voor alle modellen betekent, is niet t nog niet duidelijk.

Opmerking 10: 6,57-inch LCD

Opmerking 10 Pro: 6,67-inch OLED (120 Hz)

Opmerking 10 Pro Max: TBC, maar groter scherm

Helderste weergave van een Redmi-telefoon tot nu toe

En dus naar de belangrijkste gebeurtenis: het scherm. Dat is waar, volgens geruchten, alle drie de Note 10-apparaten zullen verschillen.

Het instapmodel Note 10 zal LCD-gebaseerd zijn; de Note 10 Pro zou AMOLED bevatten in een iets groter paneel; terwijl de Note 10 Pro Max naar verwachting nog groter zal zijn - hoewel er in het geval van de laatste weinig bewijs is.

Er is ook sprake van een snelle verversingssnelheid van 120 Hz, maar of dit voor alle modellen geldt - zowel LCD als OLED - is ook nog niet duidelijk.

In termen van officiële aankondigingen heeft Xiaomis Global VP in een Tweet echter bevestigd dat het scherm net zo helder zal zijn als de iPhone 12 Pro . Dat, zoals de begeleidende infographic laat zien, zorgt voor "[de] helderste weergave op een Redmi Note. Ooit." Nogmaals, we betwijfelen of dit het geval zal zijn voor elk scherm - gezien de variantie van LCD- en AMOLED-gebruik.

Bevestigd: alle modellen gebruiken het Qualcomm Snapdragon-platform

Gerucht: Qualcomm Snapdragon 762-platform verwacht

Batterij: 5.050 mAh; snel opladen [33W geruchten]

Hi-Res Audio-ondersteuning

Rajen Vagadia, VP & President bij Qualcomm India, bevestigde in een getweet video dat de Redmi Note 10 gebruik zal maken van het Snapdragon-platform van Qualcomm, en zei dat de telefoons "enkele van de best presterende processors zullen bevatten".

Dat gaat niet zo ver om uit te leggen wat je onder de motorkap kunt verwachten, maar het huidige gerucht is de SD762 voor het instapmodel en een hoogwaardige selectie uit de 700-serie voor de Pro en hoger. Verwacht niet dat je hier 800-series zult vinden.

Wat de levensduur betreft, suggereert het gerucht dat een batterijcapaciteit van meer dan 5.000 mAh de zaken gemakkelijk zal laten tikken, vooral in combinatie met Xiaomis MIUI-software en de geselecteerde Qualcomm-processors. Snel opladen is gespecificeerd op de officiële Xiaomi India-pagina , maar er worden geen specifieke gegevens gegeven - het gerucht gaat dat het 33W is.

Opmerking 10: Drievoudige achterkant (48 megapixel hoofd, 8 MP groothoek, 2 MP diepte)

Opmerking 10 Pro: Quad achterzijde (64 MP hoofd, 8 MP groothoek, 2 MP diepte, 2 MP macro)

Opmerking 10 Pro Max: Quad-achterkant verwacht, zoals bij Pro, maar met 108 MP-hoofdgeruchten

De grootste onthulling van de cameras tot nu toe is die boxshot van de Note 10 Pro. Het definieert duidelijk vier achtercameras, waarvan wordt aangenomen dat ze een 64-megapixel-hoofdcamera, een 8-megapixel groothoeklens en een paar 2-megapixelsensoren voor diepte en macro zijn. Omdat de eerdere Note 9 Pro een 5-megapixel macro-sensor had, hopen we dat dit terugkeert voor de Note 10 Pro, in plaats van de geschetste versie met een lagere resolutie.

Dit is echter niet noodzakelijk de universele benadering voor alle modellen, aangezien de instapmodel Note 10 volgens geruchten een drievoudige achtereenheid heeft, terwijl de Note 10 Pro Max waarschijnlijk een ultra-resolute hoofdsensor heeft. bij 108 megapixels.

Hier is een overzicht van alle lekken, geruchten en officiële bevestigingen tot nu toe rond de Redmi Note 10

Xiaomis Global VP bevestigt de lanceringsmaand

