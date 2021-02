Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de wereldwijde lancering van de Xiaomi Mi 11 - een telefoon die we hebben beoordeeld en waarvan we dachten dat die boordevol potentieel zat - is er al lang de geruchten dat er een Mi 11 Ultra-versie in de coulissen wacht. Nu heeft een YouTube-video het apparaat tot in detail gelekt, alles behalve een klein tweede scherm onder de achterste cameras.

Net als de Mi 11 wordt de Ultra uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 888-processor - de topklasse die momenteel beschikbaar is - en hetzelfde 6,8-inch WQHD + 120Hz-scherm. Er is geen verschil in de algemene grootte van de ene telefoon naar de andere.

Het echte ding dat de Ultra onderscheidt van zijn standaard neef, is die camera-opstelling. De video toont close-ups van de camera aan de achterzijde, die op zijn zachtst gezegd uitgebreid is. Maar het is duidelijk waarom om twee redenen: dat kleine tweede scherm; en de periscoopzoomlens.

Ten eerste is er een "120X" op de achterkant gestempeld. Kijk goed en je zult zien dat dit is opgesplitst in een equivalent van 12-120 mm, wat we kunnen afleiden dat een periscooplens met 5x optische zoom werkt (aangezien het vijf keer de 24 mm-lens is; de 12 mm is de ultragroothoeklens). Dat op zich voegt diepte toe aan de afmetingen van het apparaat.

Maar de grotere take-away, zoals we hierboven zeiden, is dat er een klein tweede scherm in de camerabobbel zit, naast alle lenzen. Het is tenslotte niet verbeeldingskracht - we waren er niet van overtuigd dat het echt was toen het oorspronkelijk uitlekte - maar het is bedoeld om selfies mogelijk te maken met de best beschikbare cameras aan de achterkant. Slim.

Gezien de omvang van dit lek kunnen we alleen verwachten dat de Mi 11 Ultra waarschijnlijk eind februari officieel wordt aangekondigd op MWC Shanghai. Dit is de hoop, want we willen zeker meer weten over dit gekke maar toch nogal geweldig uitziende apparaat.

Geschreven door Mike Lowe.