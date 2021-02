Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende gaming-telefoon van Black Shark kan binnenkort worden gelanceerd. De Black Shark 4 is opgedoken op de Chinese certificeringssite, TENAA.

Op de afbeeldingen zien we een telefoon met een heel ander ontwerp aan de achterkant dan de vorige modellen .

In plaats van een achterpaneel met driehoekige en diagonale uitsteeksels en uitsparingen, lijkt de achterkant op de fotos van TENAA volledig glad. Een beetje tegen de trend in om een visueel druk achterpaneel te hebben dat we in zoveel andere gamer-telefoons hebben gezien.

De camerabehuizing is ook heel anders. In plaats van die driehoekige camera met drie cameras is deze camera-eenheid een centraal geplaatst verlengd zeshoekig uitsteeksel.

Als we goed kijken, zien we een aantal knoppen aan de zijkanten. Vanaf de voorkant lijkt de linkerkant de volumeknop te herbergen, terwijl er aan de rechterkant twee andere knoppen zijn: waarschijnlijk een aan / uit-knop en een speciale schakelaar om de gamingmodus-interface te starten.

Er lijkt ook een heel kleine uitsparing te zijn, die zou kunnen zijn voor een fysieke vingerafdruksensor die in de zijkant is ingebouwd. We weten niet zeker waarom Black Shark deze aanpak zou gebruiken in plaats van de gebruikelijke in-display-optie. Het zou kunnen zijn om over te schakelen naar een lcd-scherm, maar dat is slechts een weloverwogen gok, geen voorspelling.

De lijst werd oorspronkelijk gevonden door PlayfulDroid in een rapport waarin wordt gespeculeerd dat dit het Pro- model in de Black Shark 4-serie is, vanwege het modelnummer: PRS-A0. Er wordt verwacht dat KSR-A0 zal worden vergezeld, wat het reguliere model zou kunnen zijn.

Nu de apparaten op TENAA zijn verschenen, zal de nieuwe generatie gamingtelefoons met Xiaomi-ondersteuning waarschijnlijk binnenkort worden gelanceerd. De Black Shark 3 werd gelanceerd in maart 2020, dus het is de juiste tijd voor een nieuwe familie van gamer-mobiele telefoons van het bedrijf.

