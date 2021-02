Bevestigd: Xiaomi Redmi Note 10 komt in maart

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Redmi Note 10-serie is bevestigd voor een lancering in maart 2021, zoals onthuld op Twitter door Manu Kumar Jain, Global VP Xiaomi en MD Xiaomi India.

De Tweet bevestigt het apparaat met de naam, maar ook dat het een serie is - dus we zouden verwachten dat de Redmi Note 10 en Redmi Note 10 Pro samen aankomen, net als in voorgaande jaren.

De volledige Tweet, hierboven bewerkt schermafbeelding ( originele link hier ), gebruikt echter enkele eigenaardige uitdrukkingen, waarvan de eerste "een nieuw decennium" is - ondanks het feit dat het al meer dan 13 maanden een nieuw decennium is. Redmi werd pas in 2013 opgericht, na de lancering van de M1 eind 2011 door Xiaomi - dus geen van beide behaalde het "decennium" -quotum.

Hoe dan ook, de Redmi Note 10 is een stap verder dan de huidige Redmi Note 9T - die we onlangs hebben beoordeeld - en zou het Xiaomi-platform voor MIUI 12.5 moeten zijn, en hopelijk zijn softwaregame verbeteren.

Er is verder weinig bekend over het apparaat, maar de inbedding van een camera door de teaser in de Note-bewoording suggereert dat er veel aandacht zal zijn voor die functie.

Op basis van de informatiebron zouden we ook verwachten dat India een belangrijke doelmarkt is - dus misschien is het hier waar het als eerste wordt gelanceerd? Meer volgt als we het weten.

Geschreven door Mike Lowe.