(Pocket-lint) - De Xiaomi Mi Mix-reeks heeft een pauze gehad, maar lijkt terug te keren in 2021. De Mi Mix-serie, die pionierde met het idee van "nul omlijsting", is niet terug op de markt geweest na de Mi Mix 3-slider-telefoon in 2018 .

Nu suggereert een Weibo-bericht van een Xiaomi-manager dat er een nieuwe Mi Mix in de maak is, compleet met selfie-camera onder het scherm - opnieuw om dat idee van nul omlijsting naar voren te schuiven in een nieuw en verbeterd formaat.

Niet dat dit apparaat waarschijnlijk de Mi Mix 4 zal worden genoemd; aangezien het cijfer vier zo veel lijkt op het woord dood in het Chinees, wordt het als een ongeluk beschouwd - en het is een deel van de reden dat het zeldzaam is om vierde generatie producten uit China die numerieke naamgenoot te zien dragen.

Je kunt zien dat de teaser-afbeelding hierboven weinig weggeeft, behalve dat we naar een telefoon kijken.

Er gaan ook geruchten over een tablet-apparaat - wat ook een verstandige nieuwe pasvorm zou zijn voor de Mi Mix-serie, vooral met de vlaggenschip Mi-telefoonserie van het bedrijf, meest recentelijk de Mi 11 , die het op zichzelf zo goed doet.

Misschien worden we getrakteerd op zowel telefoon als tablet? En met Mobile World Congress Shanghai niet ver weg - het is minder dan twee weken onderweg, van 23 tot 25 februari 2021 - wie weet, misschien worden we getrakteerd op een grotere teaser.

Geschreven door Mike Lowe.