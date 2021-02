Xiaomi Mi 11 wereldwijde lancering bevestigt een verleidelijke prijs van € 749

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft Mi 11 officieel wereldwijd gelanceerd, voortbouwend op de vorige lancering die gericht was op de Chinese markt.

Het nieuwe vlaggenschip van Xiaomi wordt aangedreven door de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888 , met 8 GB RAM en 128 en 256 GB opslagopties. Een van de eerste Snapdragon 888-apparaten die wordt aangekondigd, belooft een prestatieverbetering ten opzichte van bestaande apparaten om alles beter te maken.

Verpakt in een behuizing die is afgewerkt met de nieuwste Corning Gorilla Glass Victus, is er een 6,81-inch AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz en een enorm responsieve aanraakfrequentie van 480 Hz. Dat zou aanrakingen nog directer moeten maken en zal waarschijnlijk in de smaak vallen bij gamers.

Het scherm biedt een Quad HD-resolutie, dus het zit boordevol details, met ondersteuning voor HDR 10+. Er is een ingebouwde vingerafdrukscanner, die op unieke wijze ook uw hartslag kan controleren.

De cameras aan de achterkant zijn ook in staat om video op te nemen in HDR 10+, met een 108-megapixel-hoofdcamera die wordt vergezeld door een 13-megapixel ultragroothoeklens en een 5-megapixel telemacro-lens. Er is een camera aan de voorkant van 20 megapixels.

De batterij heeft een vermogen van 4600 mAh, met 55 W bedraad en 50 W draadloos opladen, terwijl dubbele Harman Kardon-luidsprekers voor het geluid zorgen.

De Mi 11 is verkrijgbaar in twee kleuren - Midnight Grey of Horizon Blue - waarbij Xiaomi zegt dat de antireflecterende matte afwerking geen vingerafdrukken opneemt.

Er is nog geen bevestigde prijs voor het VK, maar deze is beschikbaar vanaf maart, dus we zullen updaten wanneer we de volledige details hebben. Het kost vanaf € 749 in Europese landen.

Geschreven door Chris Hall.