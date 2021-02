Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft een gloednieuwe concepttelefoon onthuld, en deze heeft iets van een primeur: een vierzijdig watervalscherm .

Dat betekent dat het glas rond alle vier de zijden van het scherm naar beneden buigt totdat het bijna loodrecht op het hoofdoppervlak van het scherm staat. Concreet: het heeft een bocht van 88 graden.

Gezien het feit dat zoveel telefoons om praktische redenen teruggaan naar platte schermen (en het feit dat dunne randen nu mogelijk zijn), is dit een gewaagde en interessante stap van de fabrikant .

Zoals bij de meeste concepten, zoals de Vivo Apex , gaat het hier meer om het laten zien van wat mogelijk is, niet noodzakelijk om het ontwikkelen van functies die de gebruikerservaring verbeteren. Bekijk het in de onderstaande video:

Xiaomi zegt dit te hebben kunnen doen door een nieuw 3D-hechtproces voor het glas te ontwikkelen. Het bedrijf moest een warm buigproces gebruiken, het glas verhitten tot 800 graden Celsius, druk toevoegen en vervolgens ook een polijstproces in tien fasen doorlopen.

Hoewel het ongelooflijk interessant is, is het de moeite waard om één ding op te merken: het lijkt erop dat Xiaomi het probleem nog niet heeft kunnen oplossen dat het scherm ook rond de hoeken van de telefoon buigt.

Als je goed naar de hoeken kijkt, zul je merken dat ze een soort gebogen uitsparing hebben waar het scherm om de zijkanten heen loopt.

Beste smartphones 2021: de beste mobiele telefoons die momenteel te koop zijn Door Chris Hall · 5 februari 2021

Naast een vierzijdig gebogen scherm, is het Xiaomi-concept ook een telefoon zonder poort. Dat betekent geen fysieke knoppen, geen USB-C-poort, geen koptelefoonaansluiting en geen zichtbare luidsprekergrille of simkaarthouder.

Dit betekent het gebruik van het oppervlak van het glas van de telefoon als een soort luidspreker - met behulp van vergelijkbare piëzo-elektrische technologie die we eerder in andere portloze telefoons hebben gezien - plus cameras onder het scherm, draadloos opladen en eSIM voor mobiele verbinding en drukgevoelige aanraaksensoren in de display om fysieke knoppen te vervangen.

Het is onwaarschijnlijk dat we deze telefoon ooit in de winkelrekken zullen zien, maar het laat ons wel zien wat mogelijk is met de technologie die beschikbaar is voor fabrikanten. Misschien is het een taart in de lucht, of misschien is dit een glimp van smartphones van de toekomst.

Geschreven door Cam Bunton.