(Pocket-lint) - Niemand wil een uur de tijd nemen om zijn apparaat op te laden - daarom is snelladen de afgelopen jaren zon belangrijk kenmerk van telefoons geworden, waarbij bedrijven als Xiaomi apparaten aanbieden die in 20 minuten volledig worden opgeladen.

Mensen schreeuwen om 100W + oplaadsystemen , en dus is Xiaomi blijkbaar teruggegaan naar de tekentafel, met het doel om zijn eigen records te breken. Het is nu van plan om een snellaadsysteem van 200 W te lanceren, volgens een Weibo-bericht van een gerenommeerde leaker (via GizmoChina ). Het nieuwe snellaadsysteem van het bedrijf kan een smartphone in slechts 10 minuten volledig opladen.

Het is vermeldenswaard dat Xiaomis snellaadsysteem van 200 W zowel bekabeld, draadloos als omgekeerd opladen omvat .

Houd in gedachten dat de Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition is gelanceerd met 185 W snel opladen. Het werd ook gecombineerd en ondersteunde respectievelijk 120 W en 55 W bedrade en draadloze oplaadsnelheden, samen met 10 W omgekeerd opladen.

Xiaomi is naar verluidt op schema om zijn 200W-snellaadtechnologie ergens in 2021 te lanceren met een vlaggenschipapparaat.

Na de lancering van de Xiaomi Mi 11 in China eind 2020 , en vlak voor de wereldwijde lancering van die handset , zijn er geintjes over een Ultra-versie van de vlaggenschiptelefoon die over de snoek komt. Het is onduidelijk of het snelladen van 200 W zal bieden, maar dit is te hopen.

Geschreven door Maggie Tillman.