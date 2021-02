Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na de lancering van de Xiaomi Mi 11 in China eind 2020 , en vlak voor de wereldwijde lancering van dat toestel , klinken er titters over een Ultra-versie van de vlaggenschiptelefoon.

Xiaomi heeft tot nu toe geen details onthuld, maar gezien het brede scala aan vlaggenschipapparaten - de laatste generatie had de Mi 10, Mi 10 Pro , Mi 10 Ultra en Mi 10 Lite - zou het geen verrassing zijn om dat equivalent te zien line-up gerepliceerd voor de vlaggenschipreeks 2021.

Dus wat kun je verwachten van de Mi 11 Ultra? Details - die afkomstig zijn van Lekster Digital Chat Station via Weibo - zijn momenteel licht op de grond. Aangenomen wordt dat het een 120Hz verversingssnelheid Quad HD + schermresolutie, Qualcomm Snapdragon 888- processor, supersnel 67 W draadloos opladen en een grotere batterijcapaciteit (5.000 mAh) heeft dan de standaard Mi 11.

Maar wat het Ultra-model waarschijnlijk onderscheidt van zijn andere Mi 11-vlaggenschip-neven, is de camera-instelling. De Mi 10 Ultra van de laatste generatie heeft twee 48-megapixelsensoren in zijn quad-achteropstelling verpakt - die ook een 20 MP groothoek- en 12 MP telezoom omvat - als onderdeel van zijn unieke verkoopargument met 5x optische zoom. Misschien verhoogt de Mi 11 Ultra de resolutie of het zoompotentieel nog meer.

Zal het op 8 februari worden onthuld naast de verwachte MIUI 12.5-software-update en andere Mi 11-handsets? Dat is het huidige denken. Meer zoals we het kennen.

Geschreven door Mike Lowe.