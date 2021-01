Xiaomis Mi Air Charge-technologie laat zien dat we toekomstige apparaten zullen opladen zonder pads of pluggen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er wordt al een tijdje over Air Charge-technologie gesproken . Hier kunnen apparaten via de lucht worden opgeladen zonder dat ze fysiek hoeven te worden aangesloten of op een oplaadpad moeten worden geplaatst.

Nu heeft Xiaomi een echt product gevolgd dat dit kan. Met de naam Mi Air Charge, kan het alleen 5W opladen, maar het laat zien hoe apparaten zichzelf in de toekomst waarschijnlijk zullen kunnen opladen. Het bereik is momenteel ook beperkt tot ongeveer vijf meter, maar dat zal in de toekomst waarschijnlijk veranderen. Er is momenteel echter geen prijs of releasedatum voor de technologie.

Het concept is op vrijwel dezelfde manier logisch dat we ooit apparaten op een Ethernet-kabel moesten aansluiten om ze met internet te verbinden.

Xiaomi heeft de technologie zelf ontwikkeld - vermoedelijk kan het een licentie aan anderen verlenen - maar het werkt door een van de vijf antennes te gebruiken om de locatie te detecteren van het apparaat dat moet worden opgeladen. Vervolgens zendt een "phase control array" van 144 antennes millimetergolven rechtstreeks naar de telefoon. De tech maakt gebruik van beamforming, wat in wezen betekent dat de oplaadgolven op het apparaat zijn gericht - het wordt ook gebruikt door draadloze routers om het signaal op uw apparaat te focussen en om andere objecten heen te komen.

De telefoon moet natuurlijk ook zijn uitgerust om de lading te kunnen ontvangen en heeft een speciale antenne die zijn positie naar het laadsysteem uitzendt. Er is een speciaal circuit dat het millimetergolfsignaal omzet in elektrische stroom.

Xiaomi zegt dat er geen reden is waarom het in de toekomst niet met andere apparaten zoals smartwatches kan worden gebruikt en zelfs zou kunnen worden uitgebreid naar andere producten - zoals een spaarlamp op een bureau waarvoor geen kabel nodig is.

Geschreven door Dan Grabham.