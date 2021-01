Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Donald Trump heeft nog zes dagen in functie, maar dat weerhoudt zijn administratie er niet van om meer Chinese bedrijven in het vizier te plaatsen. Het nieuwste slachtoffer is Xiaomi , een van s werelds grootste telefoonfabrikanten.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft Xiaomi aangewezen als een " communistisch Chinees militair bedrijf ", wat betekent dat het onderworpen zal zijn aan het uitvoerend bevel van Trump dat de VS verbiedt te investeren in "Chinese militaire" bedrijven die als een veiligheidsbedreiging worden beschouwd. De regering-Trump heeft donderdag negen toegevoegd. Chinese bedrijven staan op de zwarte lijst en beweren dat het allemaal Chinese militaire bedrijven zijn.

Reuters merkte op dat alle bedrijven in deze last-minute push onderworpen zullen zijn aan een Amerikaans investeringsverbod dat Amerikaanse investeerders dwingt om hun belangen in de op de zwarte lijst geplaatste bedrijven tegen 11 november 2021 af te stoten. De verkozen president Joe Biden zal echter binnenkort worden beëdigd. hem ruimschoots de tijd om het bevel ongedaan te maken. Het is onduidelijk of dat daadwerkelijk zal gebeuren, maar het is zeker interessant om te zien hoe de gebeurtenissen zich ontvouwen.

Het is ook interessant dat Xiaomi helemaal op de zwarte lijst staat, aangezien het vooral een consumententechnologiebedrijf is, en een erg populair bedrijf.

Huawei staat ook op de zwarte lijst van het militaire bedrijf. Het staat ook op de Entity-lijst van het Commerce Department, waardoor Amerikaanse bedrijven hun technologie niet kunnen exporteren. Maar Huawei maakt niet alleen telefoons; het bouwt telecommunicatieapparatuur en wetgevers maken zich zorgen dat het deel uitmaakt van de mobiele infrastructuur van de VS. ZTE en DJI staan ook op de Entity-lijst, die los staat van het investeringsverbod.

Misschien zal Biden in de toekomst een meer ontspannen houding aannemen met deze Chinese bedrijven, maar alleen de tijd zal het leren.

Geschreven door Maggie Tillman.