Redmi K40 wordt de Snapdragon 888-telefoon waar velen op wachten

(Pocket-lint) - Redmi heeft bevestigd dat het de Redmi K40 zal lanceren, aangedreven door de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888 , waarschijnlijk een van de meest betaalbare apparaten op die vlaggenschiphardware.

Redmi is de betaalbare arm van Xiaomi. Spring een paar jaar terug en Xiaomi was agressief geprijsd en bood toegang tot hardware tegen prijzen die je nooit zou krijgen van gevestigde reguliere merken. Terwijl Xiaomi zijn prijzen en aanbod naar het duurdere einde van de markt heeft verplaatst, is Redmi naar voren gekomen als een betaalbaar alternatief.

De belofte van een Qualcomm Snapdragon 888-telefoon aan de meer betaalbare kant van het prijsspectrum heeft veel aantrekkingskracht. Hoewel veel van dergelijke apparaten dichter bij £ / $ 1000 zullen worden geprijsd, verwachten we dat dit ongeveer de helft van de prijs zal zijn.

Natuurlijk zijn er onderweg offers: meestal zit dat in het scherm en de cameras, dus hoewel je misschien de kracht van het vlaggenschip hebt, heb je daarbuiten misschien niet de beste ervaring. Of dat er toe doet of niet, komt neer op persoonlijke smaak en waar je je telefoon voor gebruikt.

De plaag van Redmi werd op Weibo gepost en bevestigde dat Snapdragon 888-platform en een 4000 mAh-batterij - samen met de prijs van CNY2999.

Andere details zijn nog te bezien - net als de internationale lancering - maar het zou ons niet verbazen als deze telefoon de komende maanden in Europa wordt gelanceerd. De lancering in China is gepland voor februari 2021 en dit zal een reeks apparaten zijn, dus er is een kans dat er een Pro-versie beschikbaar komt om dingen door elkaar te halen.

Geschreven door Chris Hall.