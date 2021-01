Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Shark - het telefoonmerk dat bekend staat om het maken van gamer-telefoons - staat op het punt zijn vierde generatie-model te lanceren, en dit zou de lat hoger kunnen leggen in de wereld van snelladen en het opnemen tegen de Lenovo Legion en Asus nieuwste ROG-telefoon .

De CEO van het bedrijf ging naar het populaire sociale netwerk Weibo om de snellaadfunctie te plagen, waardoor het de snelst oplaadbare telefoon op de markt zou kunnen worden.

In de post wordt vermeld dat de Black Shark 4 binnenkort beschikbaar is en dat deze 120 W oplaadt, waardoor de batterij van 4500 mAh in slechts 15 minuten volledig wordt opgeladen.

Dat zou een opmerkelijke vooruitgang zijn en is sneller dan de geclaimde snelheid van Oppos 125W-flitslaadtechnologie die in de zomer van 2020 werd aangekondigd.

Ondanks dat hij krachtiger is, wordt beweerd dat de Oppo-technologie zijn 4000 mAh-batterij pas in 20 minuten vol heeft. We zijn dus zeker benieuwd hoe de telefoon in kortere tijd een nog grotere batterij oplaadt. Of als dat misschien een typefout is.

Het kan zijn dat het een gesplitst oplaadsysteem gebruikt, vergelijkbaar met de Lenovo-telefoon, die tegelijkertijd via twee poorten wordt opgeladen. Die telefoon gebruikt echter 90W-technologie.

Andere details over de telefoon zijn schaars, maar als gamer-telefoon kunnen we er zeker van zijn dat er enkele belangrijke functies zullen zijn. Dingen als schouderknoppen, van kleur veranderende LED-lampjes aan de achterkant en een zeer efficiënt intern koelsysteem zullen er vrijwel zeker zijn, evenals de nieuwste topprocessor van Qualcomm.

Er is geen bevestigde lanceringsdatum, maar gezien de officiële teasers nu beginnen, kan het niet te ver weg zijn. Blijf kijken.

Geschreven door Cam Bunton.