Xiaomi Mi 11 Pro verwacht in februari 2021 met 120X Zoom

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi ging snel over om als een van de eersten aan te kondigen dat het een apparaat zou aanbieden dat wordt aangedreven door de nieuwe Qualcomm Snapdragon 888-hardware - en eind 2020 publiceerde het details over de Mi 11 .

Het was altijd duidelijk dat de Mi 11 deel zou uitmaken van een nieuwe familie van apparaten. Hoewel Xiaomi snel aankondigde, is de lancering vaak wereldwijd gespreid - hoewel het in eerste instantie beschikbaar is in China, weten we niet precies wanneer het naar Europa of het VK zal komen.

Dat komt waarschijnlijk omdat mensen zullen uitkijken naar het uiterlijk van de Mi 11 Pro, de verbeterde versie die niet was opgenomen bij de aankondiging van december, maar die zeker in de pijplijn zit.

Inderdaad, we hebben nu een teaserposter gezien voor het nieuwe lek van de handset, die laat zien wat een uitgebreide camera-array lijkt te zijn. Het lijkt erop dat het een periscooptelelens zal bevatten met 120x zoom, waarbij Xiaomi zich richt op Samsung voor de verwijdering op het specificatieblad.

Vaak is er enige overeenkomst tussen de reguliere en Pro Mi-modellen. Het zou ons niet verbazen om dezelfde grootte en hetzelfde scherm te zien, terwijl beide worden aangedreven door de nieuwe Snapdragon 888 .

Wat waarschijnlijk zal veranderen - afgezien van de toevoeging van meer cameras - zijn zaken als de aangeboden laadsnelheid, om dat Pro-model net iets aantrekkelijker te maken.

Volgens rapporten zal de Mi 11 Pro in februari 2021 worden gelanceerd en dit zou passen bij eerdere lanceringscycli waarin aankondigingen eerst in China en vervolgens in Barcelona werden gedaan op het Mobile World Congress .

Natuurlijk blijft het schema voor fysieke lanceringsevenementen enigszins verstoord, maar 2021 zou een groot jaar kunnen worden voor Xiaomi om verder te groeien naar de ruimte die Huawei heeft achtergelaten - vooral in Europa.

Geschreven door Chris Hall.