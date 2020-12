Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi heeft zijn vlaggenschip Mi 11 in China uitgebracht. Het draait op een Snapdragon 888-chipset met Qualcomms AI-engine met een Hexagon 780-processor, evenals Arm Cortex-X1 en een Adreno 660 GPU. Dat is allemaal gekoppeld aan LPDDR5 op 3200 MHz, UFS 3.1, plus VC LiquidCool-technologie.

Andere belangrijke kenmerken zijn een 6,81-inch quad-curved 2K AMOLED-scherm met Cornings Gorilla Glass Victus, een WQHD + 3200 × 1440-resolutie, een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en een piekhelderheid van 1500 nits. De telefoon is ook uitgerust met een 108-megapixel 8K-hoofdcamera met een 1 / 1,33-inch grote beeldsensor met OIS-ondersteuning. Bovendien zijn er een groothoeklens van 123 graden en een telelens van 50 mm.

In navolging van Apple zal de Mi 11 niet langer worden uitgerust met een oplader in de doos, hoewel je een versie kunt krijgen met een 55 W GaN-oplader. De smartphone heeft een 4600 mAh-batterij en ondersteunt Mi TurboCharge 55 W bedraad flitsopladen waarmee het apparaat in 45 minuten volledig kan worden opgeladen, evenals 50 W draadloos, waarmee de batterij van de telefoon in 53 minuten kan worden gevuld.

Het kan ook 10 W draadloos omgekeerd opladen aan.

Xiaomi zei dat het de Mi 11 had geladen met dubbele luidsprekers van Harman Kardon. Functies zoals IR-blaster, GPS met dubbele frequentie en NFC zijn ook inbegrepen.

De Mi 11 is verkrijgbaar in de volgende kleuren: Midnight Grey, Horizon Blue en Frost White in antireflecterend matglas, evenals Lilac Purple en Honey Beige in veganistisch leer. Xiaomi zei dat de glazen versie 8,06 mm dik is en 196 gram weegt, terwijl het lederen apparaat 8,56 mm dik is en 194 gram weegt.

Naast kleur- en materiaalvarianten zijn er ook drie opslagopties: 8 GB en 128 GB, 8 GB en 256 GB, en 12 GB en 256 GB, geprijsd op respectievelijk RMB 3999, RMB 4299 en RMB 4699 miljoen. De Mi 11 begint daarom bij RMB 3.999 (ongeveer £ 454 / $ 611) en is nu beschikbaar voor pre-order .

Het komt met de nieuwste MIUI 12.5.

Geschreven door Maggie Tillman.