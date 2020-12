Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het nieuwe vlaggenschip van Xiaomi zal naar verwachting eerder arriveren dan normaal, omdat het s werelds eerste apparaat is met de beste 2021-hardware van Qualcomm erin - de Snapdragon 888 .

Het bedrijf bevestigde een lanceringsevenement in China voor het einde van 2020, dus volledige details zijn aanstaande, maar hier is alles wat we anders weten over deze aanstaande vlaggenschipserie.

28 december 2020 China-lanceringsevenement

2021 verwacht voor wereldwijde lancering

Terwijl velen in Europa zullen rondrollen als kleine vaten vol gehakttaarten, stopt de show niet voor Xiaomi, met het lanceringsevenement van de Mi 11 gepland voor 28 december 2020.

Bijna tijd om in de schijnwerpers te staan. Details voor onze @xiaomi wereldwijde markten volgen binnenkort. Spoiler alert: het wordt geweldig. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa - Daniel D (@Daniel_in_HD) 22 december 2020

Het is een evenement dat alleen in China wordt gehouden en in het Mandarijn wordt gesproken, wat een redelijk goed idee zou moeten geven dat de thuismarkt van het bedrijf de eerste aanloophaven zal zijn - met wereldwijde markten die in 2021 volgen.

Mi 11 & Mi 11 Pro verwacht

Schermgrootte TBC, verwachte vernieuwingsfrequentie van 120 Hz

Mi 11: drievoudige cameras achteraan; Mi 11 Pro: Quad-cameras achteraan

Zoals typerend voor de serie, verwachten we dat Xiaomi een Mi 11 en een Mi 11 Pro zal lanceren.

De eerste geruchten suggereren dat de Mi 11 een plat scherm zal hebben, terwijl de Mi 11 Pro aan elke rand naar de hoeken gebogen zal zijn - net als de Huawei P40 Pro . De grootte van het scherm moet worden bevestigd, maar er wordt een verversingssnelheid van 120 Hz verwacht, evenals de honger naar snel vernieuwende panelen.

Xiaomi Mi 11 pic.twitter.com/jmL5vEMITm - TechDroider (@techdroider) 17 december 2020

Anders lijkt het ontwerp van de achterkant van beide telefoons vrijwel hetzelfde, maar men denkt dat de camerasystemen anders zijn - dit heeft vaak een standaard Mi-model gescheiden van zijn Pro-tegenhanger in eerdere versies.

De Mi 11 zou een drievoudig camerasysteem aan de achterkant hebben, terwijl de Mi 11 Pro een quad-camera-instelling zou hebben - een extra periscoopzoomlens toevoegen (of dit 5x of 10x is, moet worden bevestigd).

De hoofdcamera voor beide wordt verondersteld een eenheid van 50 megapixels te zijn, waardoor de resolutie wordt verlaagd ten opzichte van de 108 MP-sensor die werd gebruikt in de Mi 10-serie.

De camera aan de voorzijde wordt niet beschouwd als een optie onder het scherm, zoals de onlangs gelanceerde ZTE Axon 20 5G , omdat het bedrijf misschien wacht op meer onderzoek en ontwikkeling om dat een meer haalbare optie te maken.

Qualcomm Snapdragon 888-platform bevestigd

55W snel opladen

Alleen 5G

Xiaomi heeft al bevestigd dat Mi 11 het Qualcomm Snapdragon 888-platform zal hebben, wat betekent dat de geïntegreerde modem alle Mi 11-apparaten alleen als 5G zal zien.

Dat is de krachtigste hardware-uitrusting voor 2021 - en Xiaomi is er extra op gebrand om zijn eerste! positie door in 2020 vrij te geven voor de concurrentie.

Elders wordt verwacht dat zowel Mi 11 als Mi 11 Pro snelladen van 55 W gebruiken om hun batterijen dubbel zo snel op te laden. Het gerucht gaat dat de batterijcapaciteit respectievelijk 4.780 mAh en 4.970 mAh is.

Het gerucht gaat dat de startprijs $ 700 is

Er is weinig meer bekend over de volledige specificatie. Maar er is een suggestie van GSMA Arena dat de Mi 11 goedkoper zal zijn dan de Mi 10, beginnend bij ongeveer $ 700. We vermoeden dat de Mi 11 Pro rond de prijs van $ 999 zal liggen.

Of dat nu RMB-naar-USD-conversies zijn die niet zullen worden gehandhaafd in de real-world release, nou, we zullen gewoon tot 28 december moeten wachten om erachter te komen.

Hier is alles wat er is gebeurd in de aanloop naar de lancering van de Xiaomi Mi 11.

Het officiële lanceringsevenement werd bevestigd door Xiaomi voor 28 december 2020

Geschreven door Mike Lowe.