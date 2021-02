Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomis topmodel uit 2021, de Mi 11, arriveerde eerder dan normaal - na een aankondiging in China op 28 december 2020 - om s werelds eerste apparaat te worden met de Qualcomm Snapdragon 888 .

De Mi 11 zal uitbreiden naar grotere gebieden na zijn wereldwijde lanceringsevenement op 8 februari - hier is wanneer en hoe te kijken - dus zou je enthousiast moeten zijn over dit nieuwe vlaggenschip? Hier is alles wat u moet weten over de handset.

Vanaf RMB 3999 (£ 450 / € 500 / $ 610)

28 december 2020 China-lanceringsevenement

Wereldwijd lanceringsevenement op 8 februari

Terwijl het lanceringsevenement van de Mi 11 plaatsvond op 28 december 2020, met pre-orders die op die datum openden, werd de telefoon niet onmiddellijk verzonden. De grotere opwinding, vanuit ons oogpunt, is het wereldwijde lanceringsevenement van 8 februari - met de verwachting dat de handset kort daarna te koop zal verschijnen.

De Mi 11 is verkrijgbaar in drie varianten: de 8GB RAM en 128GB opslagoptie kost RMB 3999 (£ 450 / € 500 / $ 610 per conversie); de 8 GB + 256 GB is RMB 4299 (£ 485 / € 540 / $ 660); terwijl de topklasse 12 GB + 256 GB RMB 4699 is (£ 530 / € 590 / $ 720).

Natuurlijk zullen die prijsconversies bij vrijgave verschillen in hun oorspronkelijke markten. Dus hoewel de Mi 11 betaalbaarder lijkt te zijn dan zijn Mi 10-voorganger, zal de realiteit waarschijnlijk verschillen - omdat die directe conversieprijzen op geen enkele manier in GBP of in euro kunnen worden gehandhaafd.

6,81-inch AMOLED quad-gebogen DotDisplay-paneel 2560 x 1440 resolutie (WQHD +) 900 nits helderheid 120Hz verversingssnelheid 20: 9 beeldverhouding

Afwerkingen (mat glas): Midnight Grey / Horizon Blue / Frost White

Afwerkingen (veganistisch leer): Lilac Purple / Honey Beige

Afmetingen: 164,3 x 74,6 x 8,06 mm / Gewicht: 196 g

Dubbele luidsprekers, geluid door Harman Kardon

Vingerafdrukscanner onder display

Het is typerend voor Xiaomi om meerdere Mi-handsets in een serie tegelijk te lanceren, maar dat is bij de Mi 11 nog niet het geval. Er gaan geruchten rond een Mi 11 Pro en een Mi 11 Ultra - maar nog niets concreets.

De Mi 11 heeft een groot 6,8-inch AMOLED-scherm, met een geperforeerde selfie-camera - het is geen oplossing onder het scherm zoals al geruime tijd geruchten gingen. Het scherm beschikt over alle moderne gemakken van een vlaggenschip uit 2021: een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en een beeldverhouding van 20: 9 leiden het peloton.

Qua afwerking zijn er twee Mi 11-opties: matglas of veganistisch leer. De glasoptie is zo dun als de vlaggenschiptelefoons, namelijk 8,06 mm; de leeroptie voegt net iets extras toe, namelijk 8,56 mm, in plaats van een veel grotere keuze te zijn. Hoe een leren bekleding zal werken met betrekking tot warmteafvoer, is zeker een vraag die moet worden nagedacht - vooral met hoogwaardige Qualcomm-hardware onder de motorkap.

Qualcomm Snapdragon 888-processor (5G), 8GB / 12GB RAM-opties

Tot 256 GB opslag (geen microSD-uitbreiding)

Batterijcapaciteit van 4.600 mAh

55W bedraad snelladen

50W draadloos opladen

10W omgekeerd opladen

Software: Mi UI 12.5

Dat brengt ons bij de hardware-kant van de dingen. Xiaomi bevestigde al vroeg dat Mi 11 het Qualcomm Snapdragon 888-platform zou bevatten, waarmee het de eerste vlaggenschiptelefoon met zon onderscheiding zou zijn . De geïntegreerde modem van het platform betekent dat het ook 5G is aangesloten.

Zoals we hierboven hebben aangegeven, wordt de standaard handset geleverd met 8 GB RAM, maar er is een optie voor 12 GB RAM als u extra wilt betalen. Het is ook allemaal supersnel, als LPDDR5 op 3200 MHz, terwijl de opslag UFS 3.1 is. Er is echter geen uitbreiding van de microSD-kaart, maar het is een apparaat met twee simkaarten.

Elders heeft de Mi 11 een batterij van 4.600 mAh, wat een grote capaciteit is gezien de slanke constructie van de handset. Dat gaat gepaard met snel opladen van 55 W, dus bedraad op een stekker kan de batterij in slechts 45 minuten opnieuw vullen. Wil je niet aansluiten? Er is 50W draadloos opladen, wat ook nog eens extra snel gaat. En 10 W draadloos omgekeerd opladen betekent dat je de telefoon kunt gebruiken om andere apparaten draadloos op te laden, zoals draadloze oordopjes.

Op het gebied van software beschikt de Mi 11 over het Android-besturingssysteem van Google, met Xiaomi MIUI 12.5 verwacht over de top. Deze software-skin zou "upgrades in privacy en beveiliging" brengen, terwijl optimalisaties leiden tot een lager geheugen- en stroomverbruik. We moeten de software nog in actie zien, maar we hopen dat het enkele van de problemen in eerdere MIUI-iteraties gladstrijkt.

Drievoudig camerasysteem achteraan:

Hoofd: 108 megapixels, f / 1.85 diafragma, 0,8 μm pixelgrootte, optische stabilisatie (OIS) Groothoek (gezichtsveld van 123 graden): 13 MP, f / 2.4 Telemacro: 5 MP, f / 2.4, autofocus (3-10 cm)

Selfiecamera aan de voorzijde: 20 megapixels, f / 2.4 diafragma, 0,8 μm pixelgrootte



Xiaomi probeert al lang vooruitgang te boeken in de fotografie van telefooncameras, als een van de eerste bedrijven die een 108-megapixelsensor gebruikt. Er was een suggestie dat de Mi 11 deze sensor met ultrahoge resolutie zou laten vallen, maar dit was ongegrond. Standaard maakt de camera gebruik van vier-in-één verwerking, wat neerkomt op 27 megapixel resultaten. Er is ook optische beeldstabilisatie om scherpte te garanderen.

De andere twee cameras op de achterkant van de Mi 11 zijn een groothoeklens en wat wordt beschreven als een "telemacro" -lens. De eerste spreekt voor zich, terwijl de laatste iets nieuws is voor telefoons. Xiaomi beschrijft de telemacro-lens als een "50 mm", wat ongeveer 2x over de brandpuntsafstand van de hoofdlens is, dus het is geen verreikende zoomlens zoals we de afgelopen jaren op andere telefooncameras hebben gezien.

Uiteindelijk is het het macrogedeelte van de vergelijking van deze lens dat van belang is - wat betekent dat close-upfotografie mogelijk is, met autofocus van 3 cm tot 10 cm vanaf het onderwerp. De meeste andere macrolenzen op de markt hebben geen autofocus, zijn alleen groothoeklens en hebben doorgaans zelfs een lagere resolutie dan het aanbod van Xiaomi op de Mi 11. Dat is dus een functie waarmee deze telefoon zich onderscheidt van de rest.

De camera aan de voorzijde is ook een groter dan gemiddelde sensor, wat betekent dat de pixelsites groot zijn voor een beter kwaliteitspotentieel, met een resolutie van 20 megapixels. Zoals we al zeiden, zit het in een geperforeerde uitsparing in plaats van een camera onder het display te zijn, maar misschien zal de Mi 12 dat veranderen in 2022.

Geschreven door Mike Lowe.