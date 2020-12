Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi Mi 11 wordt op 28 december 2020 gelanceerd - als de eerste vlaggenschiptelefoon met het hoogwaardige Snapragon 888-platform van Qualcomm met geïntegreerde 5G-connectiviteit.

Aangezien Snapdragon 888 altijd is geschreven als een product uit 2021, wil Xiaomi die eerste! voor de lancering van de Mi 11, die ver voor de oorspronkelijk verwachte lanceringscyclus van februari 2021 uitkwam (waarschijnlijk omdat het Mobile World Congress nu niet synchroon loopt ).

Het is ook officieel, zoals onthuld in een Weibo-bericht en van Xiaomis Senior Product Marketing Manager via Twitter.

Bijna tijd om in de schijnwerpers te staan. Details voor onze @xiaomi wereldwijde markten volgen binnenkort. Spoiler alert: het wordt geweldig. pic.twitter.com/skeO8ZnjLa - Daniel D (@Daniel_in_HD) 22 december 2020

Maar wat weten we over de daadwerkelijke telefoon? Er zijn een handvol geruchten, maar tot nu toe niet veel.

De opvolger van de Mi 10, de Mi 11, zal naar verwachting aanvankelijk in twee varianten aankomen: de Mi 11 en Mi 11 Pro. Het is waarschijnlijk dat een Mi 11 Lite later zal verschijnen, terwijl de Mi 11T-serie waarschijnlijk ongeveer zes maanden later zal volgen, zoals typisch is voor de lanceringscycli van Xiaomi.

Verwacht wordt dat Mi 11 een scherm met platte randen heeft, terwijl Mi 11 Pro naar alle kanten een gebogen scherm heeft. Grootte, resolutie en verversingssnelheid zijn op dit moment niet bekend, er zijn alleen geruchten over dynamische HDR-toepassingen (high dynamic range).

Men denkt dat de Mi 11 een drievoudige achteruitrijcamera heeft, de Mi 11 Pro verhoogt dat naar een viervoudige achteruitrijcamera. De gedachte hier is dat de Pro een periscoopzoomlens zal toevoegen voor een goede optische zoomlens met een bereik dat verder gaat dan het standaardmodel. Anders wordt van beide verwacht dat ze een 50-megapixel hoofdcamera, 12 MP groothoek en 48 MP zoom hebben.

Alles zal natuurlijk duidelijk worden op 28 december - nou ja, als je niet vol bent met kalkoensandwiches en kerstfilms kijkt - na de lancering alleen in China. De wereldwijde lancering zal waarschijnlijk begin 2021 plaatsvinden.

Geschreven door Mike Lowe.