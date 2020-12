Xiaomi Mi 11, Realme Race om een van de eerste Snapdragon 888-telefoons te zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi zal dit jaar als een van de eersten een telefoon lanceren die wordt aangedreven door de Snapdragon 888 met de Mi 11. De bevestiging werd getweet door het bedrijf GM in Indonesië, Alvin Tse, die verklaarde dat de Mi 11 een werelddebuut zal zijn voor de Snapdragon 888. Dit suggereert dat dit misschien wel de eerste telefoon is met het nieuwste vlaggenschipplatform.

Er is tot nu toe weinig anders bekend over de Mi 11, maar wat bekend is, is dat Xiaomi zeker niet de enige zal zijn die een lanceringspartner voor Qualcomm is.

Super opwindend nieuws dat Xiaomi Mi 11 de wereldwijde debuutpartner zal zijn van @qualcomm op hun vlaggenschip-chipset Snapdragon 888 uit 2021! Xiaomi is de eerste (pertama) als het gaat om de nieuwste technologie.

De geavanceerde chipset heeft begrijpelijkerwijs een hoog prijskaartje, moeten we het naar Indo brengen? pic.twitter.com/lPpGEwg8jP - Alvin Tse #MiFan (@atytse) 2 december 2020

Realme heeft, net als Xiaomi, ook de telefoon aangekondigd waarop de Snapdragon 888-processor zal worden uitgevoerd, en dat wordt momenteel de Realme Race genoemd.

Tot dusver is dat slechts een codenaam voor de aankomende Realme-telefoon, maar naast het ontwerp van de telefoon (in de afbeelding bovenaan deze pagina) heeft Realme ook enkele interne specificaties gedeeld. Die omvatten 12 GB RAM, 256 GB opslag en RealmeUI 2.0-software op basis van Android 11.

Andere fabrikanten die deel zullen uitmaken van de uitrol van 2021 zijn onder andere OnePlus, Oppo, LG, Black Shark, Motorola, Asus en Redmi.

De Snapdragon 888 is de nieuwste topprocessor van Qualcomm die - naast andere functies - de X60 5G-modem bevat met ondersteuning voor zowel Sub-6Ghz- als mmWave-netwerken.

Hoewel de rest van de details van de processor nog moeten worden onthuld, worden ze de komende dagen getoond op de webtop van het bedrijf, dus het zal niet lang duren voordat we erachter komen wat de processor precies kan. van.

Geschreven door Cam Bunton.