Xiaomi verwachtte de Mi 11 aan te kondigen op de Snapdragon-top van Qualcomm in december

(Pocket-lint) - Xiaomi zal naar verwachting binnen een week enkele details verstrekken over zijn vlaggenschip-smartphone uit 2021, met een verschijning op de Qualcomm Snapdragon Summit.

Qualcomm houdt een jaarlijks evenement waar het zijn aanstaande Snapdragon-hardware presenteert en formeel aankondigt. In 2019 zagen we de aankondiging van de Snapdragon 765 en 865 - onder andere die tot 2020 veel geweldige apparaten hebben aangedreven.

Xiaomi betrad het podium op de top van 2019 en kondigde aan dat de Mi 10 een van de eersten zou zijn die de Snapdragon 865-hardware gebruikt en we verwachten dezelfde soort aankondiging tijdens het evenement in 2020. Qualcomm is naar Weibo gegaan om het evenement te promoten en heeft gezegd dat Lei Jun, mede-oprichter van Xiaomi, zal verschijnen.

We verwachten aankondigingen van Qualcomm over toekomstige hardware voor smartphones, met een nieuw Snapdragon 800-serieplatform. Het wordt momenteel de Snapdragon 875 genoemd , maar we wachten tot december om alle details te krijgen.

We verwachten ook updates uit de Snapdragon 700-serie uit het middensegment, aangezien dat in 2020 zon populair platform voor apparaten was.

We verwachten dat een reeks fabrikanten zal bijdragen aan de Qualcomm- evenementen en het is echt de eerste stap om een goed begrip te krijgen van hoe 2021 onze smartphones vooruit zal helpen. We verwachten dat Xiaomi volledig in de mix zit en een van de eersten is die op de nieuwe hardware zal lanceren.

We zullen u alle details van het virtuele evenement laten zien terwijl ze plaatsvinden.

Geschreven door Chris Hall.