Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Poco, het Xiaomi-offshootbedrijf, heeft zijn budgettelefoon met grote batterij onthuld: de Poco M3.

Met een enorme batterijcapaciteit van 6000 mAh in de kern, beweert dit Android-apparaat dat het vanaf het begin lang meegaat.

In combinatie met een 6,53-inch LCD-scherm lijkt de fysieke grootte van de M3 veel op veel huidige vlaggenschepen - alleen de vraagprijs van $ 149 is aanzienlijk lager.

Dus wat is er in gevaar voor deze vraagprijs? Nou, je krijgt hier geen topvermogen. Ondersteund door de Snapdragon 662-processor van Qualcomm en 4 GB RAM, is het erg op het middenniveau - hoewel het nog steeds perfect werkt met deze processoropstelling.

Elders biedt de Poco M3 een 48-megapixel hoofdcamera aan de achterzijde in een ietwat massieve behuizing - wat overbodig lijkt omdat de extra cameras van het drievoudige achtersysteem een macro- en een dieptesensor zijn, die je nooit echt zult gebruiken of nodig hebt.

Poco wil zijn naam zeker laten zien - iets wat we ook zeiden over het X3 NFC-apparaat van het bedrijf - zoals je kunt zien aan de grote letters op de achterkant van het apparaat.

Toch heeft Poco voor dit soort geld duidelijk succes op verschillende markten. Er is niet veel anders om te concurreren, tenzij je neigt naar een low-end Motorola-telefoon.

Hoe $ 149 zich vertaalt in prijzen in euros en in het VK, moeten we nog ontdekken. Maar we zullen u meer informatie over de Poco M3 geven - aangezien een handset zich een weg naar ons baant terwijl we deze woorden schrijven.

Geschreven door Mike Lowe.